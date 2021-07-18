Польша ввела новое требование для въезда в страну авиатранспортом: детали
18 июля 2021 , 19:57Читати новину українською
Источник:Zakordon
Польша ввела дополнительное требование для лиц, пересекающих государственную границу авиатранспортом. Теперь необходимо предварительно заполнять обязательную форму.
Все лица, прилетающие в Польшу после 17 июля, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника. Сделать это можно исключительно в онлайн-режиме.
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В Karta Lokalizacji Podróżnego нужно указать:
- Имя и фамилию.
- Номер документа, удостоверяющего личность.
- Номер рейса.
- Дату прибытия.
- Контактные данные.
- Адреса всех мест, где вы планируете находиться в течение первых 14 дней после прибытия в Польшу.
- Информацию, подтверждающую вакцинацию против COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста.
Формуляр для заполнения пришлют на электронную почту, указанную при регистрации на платформе.
Напомним, что молодежи в Польше будут платить 500 злотых за прививки против COVID-19. Согласно данным правительства республики, уже около 40% населения страны полностью вакцинированы.