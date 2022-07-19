Польша упростила процедуру получения Карты поляка: что изменилось для украинцев

Власти Польши упростили для граждан Украины получение Карты поляка. Рассказываем, как теперь будет выглядеть для украинцев процедура оформления вида на жительство.

Так, раньше, чтобы подать документы на получение Карты поляка, украинцам нужно было обратиться в польское консульство в Украине и отвечать всем требованиям. Теперь же оформить или продлить срок действия вида на жительство можно в Польше.

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Обновленная процедура получения Карты поляка

Обратитесь в уженд в любом воеводстве и запишитесь на прием.

Подайте заявление и собранный пакет документов. В частности, вы можете предъявить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего родственника с отметкой национальности "поляк".

Пройдите собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень знания. Будьте готовы, что вас будут спрашивать об истории Польши и местных традициях.

Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Что нужно знать об оформлении Карты поляка

Требования к кандидатам остаются без изменений.

Стандартный срок рассмотрения заявки – до двух месяцев со дня подачи документов.

Оформление Карты поляка бесплатно.

Вид на жительство в Польше действителен в период 10 лет со дня выдачи.

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