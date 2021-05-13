Инициатива организации существует уже год, а координацией процесса занимается украинка Екатерина Паламарчук. Женщина не понаслышке знает о важности такой помощи, ведь сама имеет 14-летнюю дочь, у которой диагностирован детский церебральный паралич.

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Какую помощь оказывает организация

Волонтеры из NOVA UKRAINE закупают дорогостоящее оборудование для детей с неизлечимыми болезнями, в частности такими, как синдром Дауна или церебральный паралич.

Ни одна семья в Украине не может позволить себе за собственные деньги приобрести необходимые коляски,

– рассказывает Екатерина Паламарчук.

Цена такого оборудования стартует от двух тысяч долларов, поэтому родители рассчитывают на помощь благотворительных фондов, ведь государство не может обеспечить семьи всем необходимым.

Волонтер организации Анна Бетина рассказывает, что в Украине ситуация с колясками для детей с инвалидностью критическая:

Государство может предоставить какую-то одну коляску, однако может ли ребенок в ней усидеть, не сваливается ли, и удобная ли она для него – это уже никого не волнует.

Кроме этого, многим детям необходимы вертикализаторы, а они также довольно дорого стоят.

Анна Бетина отправляет из США в Украину не только оборудование, но и детское питание и памперсы. Она призывает украинских бизнесменов присоединиться к инициативе, ведь дети с инвалидностью должны иметь право на достойную жизнь и равные условия вместе со здоровыми малышами.

Как NOVA UKRAINE помогает украинским детям: смотрите видео