Польша обновила правила пересечения границы: новые ограничения и требования
29 июня 2021 , 17:13Читати новину українською
Источник:МИД Украины
Республика Польша изменила правила въезда из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Нововведения касаются, в том числе и Украины.
Введен 10-дневный карантин при въезде на территорию страны наземными и воздушными путями. Пока будут продолжаться ограничения пока неизвестно.
Интересно Как устроена банковская система в странах Европы: опыт Польши и Германии
Кто освобождается от обязательной самоизоляции
От 10-дневного карантина освобождаются лица, которые:
- сдали и получили отрицательный результат теста на COVID-19 после 7 дней самоизоляции;
- получили полный курс прививок вакциной, зарегистрированной и признанной в ЕС;
- имеют подтверждение о выздоровлении после коронавирусной болезни;
- определены в Положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с пандемией;
- путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться не более 24 часов на территории Польши, имея билет, который это подтверждает.