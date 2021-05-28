Польша изменила правила тестирования на COVID-19 в аэропортах

Польша не только ослабляет карантин для местных жителей, но и смягчает правила для тех, кто прибывает в страну. Так, делать тест на коронавирус теперь можно до прохождения пограничного контроля в аэропортах, а не категорически после него.

Изменения к правилам власть внесла 26 мая, выдав соответствующее правительственное распоряжение. Новые условия прилета в страну существенно облегчат пересечение границы для иностранцев.

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Какие изменения вступили в силу

Согласно обновленным правилам по тестированию на коронавирус в аэропортах, все пассажиры, которые будут прилетать в Польшу, в том числе и из-за пределов зоны ЕС, смогут сделать тест на коронавирус до прохождения пограничного контроля. Итак, пассажиры могут делать тесты на коронавирус в аэропортах в любой зоне: или перед пограничным контролем, или после него.

Правда, такое нововведение пока действует только на бумаге, поскольку неизвестно, как быстро в аэропортах перенесут пункты тестирования в зоны перед пограничным контролем, и везде ли это сделают.

Также упомянутое нововведение не касается граждан, прибывающих из Индии, Бразилии и ЮАР.

Напомним, что ранее после прилета людям надо было сначала пройти в аэропорту пограничный контроль, "принять" карантин и предоставить данные относительно места его отбывания, и только потом можно делать COVID-тесты. Все это нужно было успеть сделать в течение 48 часов после прилета. Позже следовало самостоятельно звонить в санэпидемстанцию ​​для отмены карантина, поскольку результаты теста автоматически не засчитываются. Поэтому новые правила будут более комфортными для туристов и мигрантов.