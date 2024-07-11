Министерство инфраструктуры Польши планирует ввести единый польско-немецкий железнодорожный билет. Он позволит пользоваться всеми категориями поездов в течение выбранных 7 дней.

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В Польше и Германии появится единый проездной на поезда

Проездной позволит пользоваться всеми категориями поездов в течение 7 выбранных дней. Билет действителен 30 дней. Количество билетов будет ограничено, но точное количество пока неизвестно.

Владельцы билета смогут один раз выехать и один раз вернуться в страну проживания этим билетом.

Мы будем сотрудничать для реализации единого польско-немецкого билета,

- говорится в совместном "Польско-немецком плане действий".

Пока представительства Польши и Германии только договорились о едином билете. Некоторые положения могут быть изменены во время дальнейших согласований.

Железнодорожное сообщение из Польши в Берлин

В заявлении для Польского агентства прессы (PAP) Януш Малиновский, президент PKP Intercity, сообщил о текущих железнодорожных маршрутах, соединяющих Варшаву и Берлин.

На сегодня курсирует шесть поездов Варшава-Берлин, один поезд Гдыня-Познань-Берлин, а также отдельные поезда из Перемышля и Кракова в Берлин. Кроме того, он сообщил о планах ввести в декабре новое железнодорожное сообщение из Перемышля в Берлин.