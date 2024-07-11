Міністерство інфраструктури Польщі планує запровадити єдиний польсько-німецький залізничний квиток. Він дозволить користуватися всіма категоріями поїздів протягом вибраних 7 днів.

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У Польщі та Німеччині з'явиться єдиний проїзний на потяги

Проїзний дозволить користуватися всіма категоріями поїздів протягом 7 вибраних днів. Квиток дійсний 30 днів. Кількість квитків буде обмежена, але точна кількість поки невідома.

Власники квитка зможуть один раз виїхати та один раз повернутися до країни проживання цим квитком.

Ми співпрацюватимемо для реалізації єдиного польсько-німецького квитка,

— йдеться у спільному "Польсько-німецькому плані дій".

Поки що представництва Польщі та Німеччини лише домовилися про єдиний квиток. Деякі положення можуть бути змінені під час подальших погоджень.

Залізничне сполучення з Польщі до Берліна

У заяві для Польського агентства преси (PAP) Януш Маліновський, президент PKP Intercity, повідомив про поточні залізничні маршрути, що з'єднують Варшаву та Берлін.

Станом на сьогодні курсує шість поїздів Варшава-Берлін, один потяг Гдиня-Познань-Берлін, а також окремі поїзди з Перемишля та Кракова до Берліна. Крім того, він повідомив про плани запровадити в грудні нове залізничне сполучення з Перемишля до Берліна.