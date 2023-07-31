Больше, чем казалось: сколько украинцев не вернутся из Польши

Сейчас в Польше проживает около 3 миллионов украинцев, прибывших до и после полномасштабного вторжения. И половина из них планируется остаться в этой стране.

Такие выводы можно сделать из исследования "Граждане Украины на польском рынке труда", проведенном экспертами миграционной платформы EWL. 50% украинцев, которые сейчас проживают в Польше, хотят получить вид на жительство, пишет 24 Канал.

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Украинцы планируют оставаться в Польше

Среди военных беженцев получить вид на жительство хотят 36% украинцев, а среди довоенных мигрантов – 60%. До полномасштабной войны (в 2021 году) количество желающих остаться в Польше также было 50%.

При этом 15% граждан настроены обратиться за польским гражданством.

Когда украинцы готовы вернуться

По данным Управления по делам иностранцев в Польше, по состоянию на конец февраля 2023 года, у 360 тысяч украинских граждан были виды на временное проживание. Больше всего их выдавали в связи с трудоустройством. В 2022 году польские паспорта выдали 5 200 украинцам.

Раньше эксперты узнали о причинах, которые могут мотивировать украинцев вернуться домой из Польши Среди основных факторов – цивилизационный выбор государства. 57% указали ожидаемое членство Украины в ЕС. И еще 47% – в НАТО.

Еще одним немаловажным фактором является экономическая ситуация. 54% украинцев ответили, что их мотивирует вернуться повышение зарплаты и улучшение условий труда.

А 57% опрошенных украинцев готовы вернуться ради воссоединения с оставшейся в Украине семьей.