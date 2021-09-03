Поэзию Жадана опубликовали в New York Times

Поэзия украинского писателя Сергея Жадана дополнила страницы старейшего и одного из самых популярных ежедневных изданий США. Опубликовали стихотворение "Плеер" из сборника "Жизнь Марии".

Над переводом стихотворения работали Вирляна Ткач и Ванда Фиппс. Об этом писатель сообщил на своей официальной странице в фейсбуке.

Узнавайте также Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

Подробнее о публикации стихотворения Жадана в New York Times

Стихотворение из сборника "Жизнь Марии" перевели на английский язык театральный режиссер с украинскими корнями, американская писательница, поэтесса и переводчица Вирляна Ткач в сотрудничестве с американской поэтессой Вандой Фиппс. В переводе поэзия получила название Headphones.

Вот такова культурная дипломатия – длительный и медленный процесс дружбы и работы над проектами, которые иногда происходят на другом конце света. Спасибо всем, кто помогал или способствовал этому. А больше всего благодарю Ванду Фиппс и Сергея Жадана,

– прокомментировала событие Вирляна Ткач.

Известно, что стихотворение отобрал американский поэт, педагог и юрист Реджинальд Дуэйн Беттс.

Посмотреть поэзию можно в онлайн-версии известного издания.

Стихотворение Жадана появилось на страницах New York Times / Фото фейсбук Сергея Жадана