Поездом, автобусом и самолетом: какие сообщения появляться между Польшей и Украиной в декабре

В преддверии рождественских праздников добраться из Украины в Польшу и наоборот будет все проще. Ведь в декабре ряд перевозчиков запускают новые маршруты.

24 канал собрал актуальную информацию о том, какие автобусные, железнодорожные и авиамаршруты начнут обслуживаться в ближайшие дни.

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Следует заметить, что перевозчики не только восстанавливают уже существующие рейсы, но и создают новые. Это значит, что и у украинцев, и у поляков появится больше возможностей путешествовать.

Самолетом

Представитель польских авиалиний LOT Кшиштоф Мочульский в комментарии polskieradio24.pl анонсировал возобновление рейса Варшава – Харьков. Самолеты польской авиакомпании начали совершать рейсы еще 10 декабря. Они будут выполняться три раза в неделю до 2 января 2022, а затем:

с 3 по 16 января 2022 года – четыре раза в неделю;

с 17 по 24 января 2022 – трижды в неделю.

Самолеты LOT будут вылетать из Варшавы в 22:50 и будут приземляться в украинском городе в 1:55 по местному времени. Вылеты из Харькова будут проходить в 5:15 по местному времени, приземление в Варшаве – в 6:20.

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Поездом

11 декабря украинский перевозчик "Укрзализныця" возобновил курсирование поезда Одесса – Перемышль. Поезд в Перемышль будет отправляться из Одессы ежедневно в 18:22 и прибывать в 09:02 по польскому времени. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

А с 12 декабря "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд №89/90 Львов – Перемышль. Он будет отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45. того, с 22 декабря "Укрзалізниця" запустит еще 2 дополнительных поезда из Львова в Перемышль:

№27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать в Перемышль в 21:05. С Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

№19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 06:03. С Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

Автобусом

С 11 декабря компания FlixBus откроет прямой автобусный рейс Познань – Львов, который будет обслуживать перевозчик-партнер Asik. Из Познанные автобусы будут отправляться каждую субботу и среду в 7:55. Со Львова – каждый вторник и пятница в 6:25.

Заметим, что на дорогах Варшавы появился праздничный транспорт. Стилизованный автобус и трамвай наполнили улицы города атмосферой Рождества.