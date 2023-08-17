Как купить билеты в Польшу на поезда Укрзализныци: актуальные советы

Укрзализныця осуществляет несколько рейсов из Украины в Варшаву, Перемышль и Хелм. Направления очень популярны, поэтому купить на них билеты не так-то просто.

При пересечении границы с Польшей на авто или автобусе можно долго простоять в очереди. На поезде контроль проходят гораздо быстрее. Актуальные советы о том, когда, где и как лучше покупать билеты на поезда Укрзализныци в Польшу – дальше в материале.

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Главный секрет успеха – планирование

Места на поезда в Польшу разбирают мгновенно, но купить их вполне реально, если планировать все заранее. Чтобы успеть приобрести билет, нужно знать:

Где именно они будут продаваться (в приложении или на сайте);

Когда и в какое время начинается продажа билетов (за 20 дней до рейса);

Когда в продажу попадают возвращенные билеты (за 1 – 2 дня до отправки).

Где купить билет на поезд в Польшу?

Места на большинство рейсов Укрзализныци в Польшу продаются на официальном сайте УЗ, в мобильном приложении и через официальные чат-боты. Продажа билетов на поезд 67/68 из Киева в Варшаву осуществляется только в мобильном приложении.

Когда билеты в Польшу начинают продавать?

Забронировать место в поезде в Польшу спонтанно не получится, здесь нужно заранее знать дату. Ведь продажи открываются ровно за 20 дней до рейса. А если точнее:

Киев – Варшава (№67/68)

* Продажи билетов на поезд Киев – Варшава стартуют каждое утро в 09:00 за 20 суток до рейса исключительно в мобильном приложении.

Киев – Хелм (№23/24, 19/20)

Харьков – Хелм (№93/94)

Киев – Перемышль (№53/54, 89/90, 705/706, 715/716)

Одесса – Перемышль (№36/35)

Запорожье – Перемышль (№32/31)

Харьков – Перемышль (№73/74)

* Продажа мест на эти направления открывается ежедневно в 08:00 за 20 суток до рейса на официальном сайте Укрзализныци, в мобильном приложении и через официальные чат-боты.

На некоторых рейсах на покупку билетов у вас будет 2 – 4 минуты времени. Они очень быстро разлетаются.

Билеты резервируются на 15 минут, но если их не успевают оплатить, они возвращаются в продажу. Соответственно, в 8:15 – 8:20 (или 9:15 – 9:20 для поезда в Варшаву) появятся еще несколько мест, которые другие не оплатили или передумали брать.

Когда в продажу попадают возвращенные билеты?

С 26 июля билеты на рейсы дальнего сообщения на польском направлении возвращаются исключительно через кассы на вокзале. Таким способом УЗ пытается бороться с перекупщиками. Это правило не касается поездов "Интерсити+" Киев – Перемышль – эти билеты можно возвращать онлайн.

Возвращенные билеты снова попадают в продажу за 2 дня до отправки между 10:00 и 10:20.

Как увеличить шансы купить билет: полезные советы

Сложнее всего "поймать" места на поезд из Киева в Варшаву. Доехать до Хелма или Перемышля немного проще.

Тщательно планируйте путешествие и просчитайте дату покупки билета (равно за 20 дней до рейса);

Заранее добавьте персональные данные пассажиров в профиль в приложении;

Сохраните в приложении данные платежной карты и проверьте, настроена ли оплата Apple Pay/Google Pay;

"Потренируйтесь" бронировать билеты в приложении на нужное вам направление, чтобы изучить механизм;

Билеты иногда появляются не ровно в 8:00 или 9:00, а с задержкой в несколько минут;

Больше шансов выкупить по одному или по два билета, чем по три-четыре за раз.

Детали о рейсах в Польшу:

Поезд №67/68 Киев – Варшава — продажа только через мобильное приложение Укрзализныци, возврат через кассы;

"Интерсити+" №705/706, 715/716 Киев – Перемышль — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн;

Поезда 23/24 и 19/20 Киев – Хелм – продажа онлайн, возврат через кассы;

Поезд 93/94 Харьков – Хелм — продажа онлайн, возврат через кассы;

Поезда 53/54 и 89/90 Киев – Перемышль – продажа онлайн, возврат через кассы;

Поезд 36/35 Одесса – Перемышль — продажа онлайн, возврат через кассы;

Поезд 32/31 Запорожье – Перемышль — продажа онлайн, возврат через кассы;

Поезд 73/74 Харьков – Перемышль — продажа онлайн, возврат через кассы.

За один раз на поезд Киев – Варшава можно купить 4 билета в одни руки. Бот-аккаунты, автоматически бронирующие десятки билетов одновременно, будут блокироваться системой безопасности Укрзализныци.О борьбе Укрзализныци с мошенническими схемами и перекупщиками билетов в Польшу мы подробнее рассказали в