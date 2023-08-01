Еще один поезд из Украины в Польшу: рейс из Равы-Русской запустят до конца лета

В конце лета планируют запустить еще один долгожданный поезд в Польшу: из Равы-Русской в Варшаву. Уже объявили ориентировочную дату первого рейса – 24 августа.

В августе в Варшаву начнет ездить новый поезд из Украины. Он будет курсировать по недавно проложенной европейской колее.

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Долгожданный маршрут в Польшу

Польский частный перевозчик SKPL Cargo получил разрешение на выполнение пассажирских рейсов из Украины в Варшаву и обратно еще в июне. Но организовать сообщение так быстро не удалось, поэтому запуск маршрута перенесли на конец лета.

Новый рейс в Варшаву хотят запустить ко Дню Независимости – 24 августа. Именно эту ориентировочную дату журналистам назвал заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко. В Варшаву будет курсировать польский поезд компании SKPL Cargo. А уже из Равы-Русской до Львова и дальше пассажиры смогут добраться поездами "Укрзализныци".

Детали рейса Рава-Русская – Варшава

Новый маршрут будут обслуживать 2 поезда по 240 пассажиров каждый.

Обнародован и предварительный график движения. Из Варшавы состав будет отправляться в 14:00 (по польскому времени), а на конечную остановку в Раву-Русскую будет прибывать в 20:15 (по киевскому времени). В обратном направлении из Равы-Русской поезд отправляется в 8:45 и прибывает в столицу Польши в 13:00.

Стоимость билета на поезд из Равы-Русской в Варшаву пока неизвестна.

Маршрут станет альтернативой другим популярным видам транспорта и разгрузит пункты пропуска между Украиной и Польшей. Этого поезда украинцы ждут уже не первый год. Для этого от Равы-Русской до границы с Польшей обустроили отрезок колеи европейского стандарта, отремонтировали вокзал и открыли таможенный пост.

Сейчас самым популярным железнодорожным сообщением с Польшей является поезд. Но на него очень сложно купить билеты.