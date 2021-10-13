Об инциденте сообщают итальянские СМИ. К счастью, женщине удалось спастись.

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Как украинец поджег жену в Италии

После конфликта с женой украинец вышел из дома. Через некоторое время он вернулся еще более разъяренным и с канистрой бензина в руках. Далее человек облил свою партнершу топливом и бросил в нее зажигалку .

Женщина начала гореть. Но вовремя среагировала. Она быстро сбросила с себя всю одежду, которая горела на ней. Такой образом ей удалось избежать тяжелых травм.

Сын супругов, который стал свидетелем этого ужасного инцидента, вызвал медицинскую помощь. Пострадавшую отвезли в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила лишь поверхностные ожоги на теле.

Кроме того, огонь перекинулся на предметы в ванной комнате, где было совершено преступление. Поэтому дом тоже пострадал от действий украинца.