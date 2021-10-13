Про інцидент повідомляють італійські медіа. На щастя, жінці вдалося врятуватися.

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Як українець підпалив дружину в Італії

Після конфлікту з дружиною українець вийшов з дому. Через якийсь час він повернувся ще більш розлюченим і з каністрою бензину у руках. Далі чоловік облив свою партнерку паливом і кинув у неї запальничку.

Жінка почала палати. Та вчасно зреагувала. Вона швидко скинула з себе увесь одяг, який горів на ній. Такий чином їй вдалося уникнути важких травм.

Син подружжя, який став свідком цього жахливого інциденту, викликав медичну допомогу. Потерпілу відвезли до лікарні. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Вона отримала лише поверхневі опіки на тілі.

Крім того, вогонь перекинувся на предмети у ванній кімнаті, де було скоєно злочин. Тому будинок теж постраждав від дій українця.

Після акту агресії чоловік втік з дому і намагався переховуватися від поліції. Все ж карабінерам вдалося його знайти та ув'язнити.