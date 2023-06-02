Wizz Air вводит подписку на авиабилеты: детали и цены

Бюджетная авиакомпания Wizz Air предлагает новую опцию для пассажиров – Wizz Multipass. С такой подпиской можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене.

Лоукостер Wizz Air придумал новый способ сэкономить для пассажиров, летающих по меньшей мере раз в месяц. Подписка будет работать на все внутренние авиарейсы по Италии или все международные рейсы из Польши. Сколько стоит Wizz Multipass – узнаете в материале.

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Стоимость подписки

Ежемесячно пассажир сможет выбирать направление в пределах региона подписки и оформлять себе билеты по постоянной цене. Перелет может быть в одну сторону или туда-обратно, зависит от того, какой пакет выбрал клиент.

Минимальная цена на подписку Wizz Multipass для Польши стартует с 239 злотых (53 евро) в месяц. Это при условии, что пассажир будет летать только в одну сторону. Если брать подписку на билеты туда-обратно, придется выложить 478 злотых (106 евро).

В Италии подписка дешевле, потому что покрывает пока лишь внутренние перелеты. Поэтому цена подписки на месяц в Италии – 37 евро для билетов в одну сторону, а 74 евро – туда-обратно.

Что включает Wizz Multipass

Минимальный пакет включает перевозку небольшой ручной клади. Но пассажир может докупить багаж – придется доплатить за дополнительную услугу. Но если вы обычно берете много вещей в путешествие, сразу оформите подписку с багажом, так будет экономнее.

Подписка на авиабилеты Wizz Air предполагает, что средства будут списываться с карты пассажира ежемесячно в течение полугода. Отменить подписку можно только через 14 дней после ее оформления, если пассажир еще не совершил перелет. Передавать билет другим людям запрещено, ведь подписка персональная.

Wizz Air официально анонсировал появление Wizz Multipass еще в апреле 2023 года. Сначала лоукостер планировал запустить оформление подписки на авиабилеты в мае, однако перенес сроки на месяц.