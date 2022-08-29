Во сколько обойдется подготовка первоклассника к школе в Чехии: список нужных вещей с ценами

Период подготовки к новому учебному году всегда получается затратным для родителей по всему миру. Сколько нужно выделить денег из семейного бюджета, чтобы отправить школьника в первый класс в Чехии, – читайте в нашем материале.

Перечень необходимых предметов и школьных принадлежностей, которые должны иметь школьники в новом учебном году, немалый. Вместе с тем, необязательно покупать все сразу. Нужные вещи можно докупить до конца сентября. А с некоторыми пунктами из списка можно подождать и до нового года. Такая отсрочка несколько облегчит нагрузку на кошелек родителей.

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Список вещей, необходимых первокласснику в чешской школе

Папки для тетрадей А4 – 100 крон

Папка с карманами для цифр – 65 крон

Папка с карманами для букв – 70 – 100 крон

Пенал – 300 крон

Карандаш №2 – до 25 крон

Набор цветных карандашей – 40 крон

Резинка – до 20 крон

Ножницы для бумаги – 30 крон

Точила для карандашей – до 30 крон

Линейка – 20 крон

Твердый клей-карандаш – 40 крон

Контейнер для ланча – от 50 крон

Полотенце с петелькой – от 30 крон

Сменная обувь

Прозрачные обложки для тетрадей – 3 кроны за 1 штуку

Пленка А4, А5 – 10 – 15 крон

Сумка для физкультурной формы – 110 – 200 крон

Картонный чемоданчик для уроков труда, где хранятся краски, бумага, пластилин – 180 – 300 крон

Краски в тюбиках – от 80 крон

Акварель – 40 – 50 крон

Кисточки – 40 – 70 крон

Мел для рисования – 30 – 80 крон

Пластилин – 15 – 100 крон

Деревянные палочки-шпажки для изделий – наборы от 50 крон

Стаканчик с крышкой для рисования – около 40 крон

Цветная бумага – от 70 крон

Черный фломастер – от 15 крон

Жидкий клей – 40 – 70 крон

Фартук для ребенка во время рисования – 55 – 250 крон

Клеенка для парты – около 50 крон

Цветная тушь для рисования – разноцветный набор от 100 крон

Пластиковый коврик для лепки – 65 – 150 крон

Школьный рюкзак – 1100 – 5000 крон

Школьные тетради А5 и А4 в клетку и линейку от 6 крон за штуку.

Если подытожить, то(почти 7 500 гривен). Но заметьте, что, а потому финальная сумма может отличаться.

Покупая детскую одежду, помните, что в Чехии не принято одевать школьников надо торжественно, школьной формы тоже нет. Кроме этого, не переусердствуйте и с цветами для учительницы. В чешских школах дарить цветы на 1 сентября необязательно, если есть желание, лучше выбрать скромный букет.