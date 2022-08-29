Во сколько обойдется подготовка первоклассника к школе в Чехии: список нужных вещей с ценами
Источник:инстаграм Чехия Онлайн
Период подготовки к новому учебному году всегда получается затратным для родителей по всему миру. Сколько нужно выделить денег из семейного бюджета, чтобы отправить школьника в первый класс в Чехии, – читайте в нашем материале.
Перечень необходимых предметов и школьных принадлежностей, которые должны иметь школьники в новом учебном году, немалый. Вместе с тем, необязательно покупать все сразу. Нужные вещи можно докупить до конца сентября. А с некоторыми пунктами из списка можно подождать и до нового года. Такая отсрочка несколько облегчит нагрузку на кошелек родителей.
И еще Виза в Канаду для украинцев: как ее оформить и что для этого нужно
Список вещей, необходимых первокласснику в чешской школе
- Папки для тетрадей А4 – 100 крон
- Папка с карманами для цифр – 65 крон
- Папка с карманами для букв – 70 – 100 крон
- Пенал – 300 крон
- Карандаш №2 – до 25 крон
- Набор цветных карандашей – 40 крон
- Резинка – до 20 крон
- Ножницы для бумаги – 30 крон
- Точила для карандашей – до 30 крон
- Линейка – 20 крон
- Твердый клей-карандаш – 40 крон
- Контейнер для ланча – от 50 крон
- Полотенце с петелькой – от 30 крон
- Сменная обувь
- Прозрачные обложки для тетрадей – 3 кроны за 1 штуку
- Пленка А4, А5 – 10 – 15 крон
- Сумка для физкультурной формы – 110 – 200 крон
- Картонный чемоданчик для уроков труда, где хранятся краски, бумага, пластилин – 180 – 300 крон
- Краски в тюбиках – от 80 крон
- Акварель – 40 – 50 крон
- Кисточки – 40 – 70 крон
- Мел для рисования – 30 – 80 крон
- Пластилин – 15 – 100 крон
- Деревянные палочки-шпажки для изделий – наборы от 50 крон
- Стаканчик с крышкой для рисования – около 40 крон
- Цветная бумага – от 70 крон
- Черный фломастер – от 15 крон
- Жидкий клей – 40 – 70 крон
- Фартук для ребенка во время рисования – 55 – 250 крон
- Клеенка для парты – около 50 крон
- Цветная тушь для рисования – разноцветный набор от 100 крон
- Пластиковый коврик для лепки – 65 – 150 крон
- Школьный рюкзак – 1100 – 5000 крон
- Школьные тетради А5 и А4 в клетку и линейку от 6 крон за штуку.
Покупая детскую одежду, помните, что в Чехии не принято одевать школьников надо торжественно, школьной формы тоже нет. Кроме этого, не переусердствуйте и с цветами для учительницы. В чешских школах дарить цветы на 1 сентября необязательно, если есть желание, лучше выбрать скромный букет.