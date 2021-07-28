Как подготовиться к работе за рубежом: полезные советы

Трудовая миграция может быть опасной, если попасть под влияние недобросовестных работодателей. Поэтому важно заранее узнать обо всех особенностях поездки и оформления необходимых документов.

Осознанный подход и тщательное планирование помогут избежать многих неприятностей. Начать следует с изучения юридических аспектов.

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Документы

В каждой стране список документов, необходимых трудовому мигранту, может отличаться. На это влияют правила конкретной юрисдикции. Но в классическом варианте украинцам, которые планируют работу за рубежом, понадобятся:

загранпаспорт;

медицинская страховка

приглашение на работу со стороны иностранного работодателя;

рабочая виза (изготавливается на основании предоставленных документов).

Как правило, период оформления документов длится до пяти месяцев.

Знакомство с работодателем

Найти работодателя человек может самостоятельно или обратившись к специальным агентствам по трудоустройству. В любом случае следует обратить внимание на следующие моменты:

работодателя нужно найти еще во время пребывания в Украине;

нужно ознакомиться с отзывами людей, которые работают или ранее работали на предприятии, а отсутствие таких отзывов должно насторожить, если компания существует на рынке давно;

с потенциальной компанией надо организовать предварительные встречи для уточнения всех деталей сотрудничества;

сотрудничество должно быть подтверждено письменным договором;

все документы должны быть легализованы;

при оформлении документов нужно выбирать организации с действующей лицензии.

Следует помнить, что после приезда в новую страну украинцу сразу же нужно зарегистрироваться в представительстве или консульстве.

Перечисленные рекомендации являются базовыми. Это то, чем категорически нельзя пренебрегать. Конечно, другие нюансы подготовки к работе за рубежом будут выходить из длительности рабочего контракта, специфики работы и места назначения.

Попутно напоминаем, что владелец агентства по трудоустройству, которое сейчас помогает украинцам найти работу в Польше, дал ценныетрудовым мигрантам. Он рассказал, на что стоит обращать внимание, когда ищешь вакансию в Польше, как лучше искать вакансии и как действовать, если работодатель не выплатил зарплату или предоставил плохие условия труда.