Как подготовиться к работе за рубежом: полезные советы
Источник:depo.ua
Трудовая миграция может быть опасной, если попасть под влияние недобросовестных работодателей. Поэтому важно заранее узнать обо всех особенностях поездки и оформления необходимых документов.
Осознанный подход и тщательное планирование помогут избежать многих неприятностей. Начать следует с изучения юридических аспектов.
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Документы
В каждой стране список документов, необходимых трудовому мигранту, может отличаться. На это влияют правила конкретной юрисдикции. Но в классическом варианте украинцам, которые планируют работу за рубежом, понадобятся:
- загранпаспорт;
- медицинская страховка
- приглашение на работу со стороны иностранного работодателя;
- рабочая виза (изготавливается на основании предоставленных документов).
Как правило, период оформления документов длится до пяти месяцев.
Знакомство с работодателем
Найти работодателя человек может самостоятельно или обратившись к специальным агентствам по трудоустройству. В любом случае следует обратить внимание на следующие моменты:
- работодателя нужно найти еще во время пребывания в Украине;
- нужно ознакомиться с отзывами людей, которые работают или ранее работали на предприятии, а отсутствие таких отзывов должно насторожить, если компания существует на рынке давно;
- с потенциальной компанией надо организовать предварительные встречи для уточнения всех деталей сотрудничества;
- сотрудничество должно быть подтверждено письменным договором;
- все документы должны быть легализованы;
- при оформлении документов нужно выбирать организации с действующей лицензии.
Следует помнить, что после приезда в новую страну украинцу сразу же нужно зарегистрироваться в представительстве или консульстве.
Перечисленные рекомендации являются базовыми. Это то, чем категорически нельзя пренебрегать. Конечно, другие нюансы подготовки к работе за рубежом будут выходить из длительности рабочего контракта, специфики работы и места назначения.Попутно напоминаем, что владелец агентства по трудоустройству Tremwork , которое сейчас помогает украинцам найти работу в Польше, дал ценные советы трудовым мигрантам. Он рассказал, на что стоит обращать внимание, когда ищешь вакансию в Польше, как лучше искать вакансии и как действовать, если работодатель не выплатил зарплату или предоставил плохие условия труда.