ПАСЕ приняла судьбоносную резолюцию о долгосрочной поддержке украинских беженцев

ПАСЕ в четверг, 27 июня, приняла резолюцию о долгосрочной поддержке украинских беженцев. "За" свои голоса отдали 56 делегатов ПАСЕ. Важно, что речь идет одновременно о долговременной поддержке украинцев, которые получили временную защиту в странах ЕС, а также внутренне перемещенных лиц.

Также в ПАСЕ призвали немедленно освободить военных и гражданских пленных. Россия должна немедленно прекратить свои фальшивые судебные процессы против украинских героев.

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Реализация государственной политики Украины в отношении внутренних перемещенных лиц на период до 2025 года должна получить необходимое финансирование и оперативную поддержку. Необходимо усилить поддержку волонтеров и гуманитарных организаций, которые работают в Украине,

– говорится в резолюции.

Важно! Совет Европы принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Теперь они смогут легально находиться на территории ЕС до марта 2026 года. Сейчас там приют нашли более 4 миллионов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои родные города и села, спасаясь от российской агрессии.

О каких важных инициативах еще говорится

Также целью сейчас является усилить сотрудничество, чтобы защитить украинских детей. В частности, для этого предлагают поддержать инициативу создания парламентской сети по вопросам их положения в Украине. Кроме того, отметили, что срочно нужно усилить поддержку волонтеров и гуманитарных организаций, работающих на территории нашего государства.