Запускают флешмобы и надевают новую форму: как поддерживают украинскую сборную по футболу

В поддержку сборной Украины по футболу, которая в воскресенье начала свою первую игру на Евро-2020, в Польше инициировали флешмоб, а в некоторых посольствах других стран в Украине дипломаты надели новую форму. Такие акции, по словам организаторов, имеют несколько важных целей.

В Варшаве, в частности, хотят популяризировать слоган "Слава Украине! – Героям Слава!" хэштегом #GloryToHeroes в контексте ситуации, которая сложилась вокруг формы украинской сборной. Дипломаты США, Канады и Великобритании надели новую форму и выразили восхищение украинскими игроками, пожелав им победы.

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Новый хэштег

Пресс-секретарь Посольства Украины в Варшаве Юлия Блородий рассказывает, что флешмоб #GloryToHeroes заключается в том, чтобы все желающие из разных стран мира отсняли видео в поддержку украинской сборной, сопровождая его фразой "Героям Слава!" и соответствующим хэштегом.

Мы хотим, чтобы к акции поддержки присоединились не только украинцы в Украине, но и украинское общество по всему миру, посольства и все неравнодушные,

– отметила дипломатка.

Кроме этого, по словам чиновницы, говорится об активном привлечении к спорту людей с различными физическими недостатками, в частности, чтобы они интегрировались в футбольные соревнования, чтобы в Украине начал развиваться ампфутбол.

Иностранцы в украинской форме

Ампфутбол – это игра в футбол, в которой участвуют люди с инвалидностью, в том числе с ампутированными конечностями. Сегодня действует Украинская ассоциация футбола людей с инвалидностью , которая является инициатором создания турнира, который в этом году состоялся 12 – 13 июня в Варшаве.

Работники посольств США, Великобритании и Канады в Украине также неравнодушны к украинской сборной по футболу. Первыми ленту твиттера украсили представители Канады.

После этого появился пост с фотографиями в новой украинской форме представителей посольства США. Дипломаты написали: "Не знаем, кто победит, но украинская команда однозначно будет выглядеть прекрасно!".

Посольство Великобритании также отреагировало на новую форму украинской сборной, добавив хэштеги #ЄВРО2020 и #КримЦеУкраїна.