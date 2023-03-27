Больше 30 лет: почти по всей Германии остановился транспорт из-за забастовки

В Германии в понедельник, 27 марта, началась масштабная предупредительная забастовка работников транспорта. Это самая большая забастовка в стране с 1992 года.

В ФРГ проходит масштабная забастовка транспортников

Забастовка проходит по инициативе профсоюза железнодорожного транспорта EVG и профсоюза Verdi. Он будет продолжаться сутки и коснется работы многих видов транспорта по всей стране.

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Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам германских железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.