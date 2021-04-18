Скандинавский стиль жизни многим кажется привлекательным. Несколько лет назад датская философия hugge стала мировым трендом. Сейчас популярность набирает шведская философия lagom. Она учит довольствоваться тем, что есть, а не тратить жизнь на погоню за бесчисленным количеством вещей или достижений.

Рациональное потребление, минимализм в дизайне, практичность вещей и экономия природных ресурсов – это принципы, которые потомки викингов передают из поколения в поколение. Поэтому бережливость и сдержанность – ключевые особенности менталитета шведов.

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Что такое lagom

Lagom дословно переводится как умеренность . Это учение о сбалансированности в жизни . Оно имеет давнюю историю, которая началась во времена викингов. Когда за праздничным столом они передавали по кругу кубок с напитком, нужно было глотнуть ровно столько, чтобы не обделить других и чтобы хватило самому .

Lagom учит осознавать, когда человеку чего-то достаточно . То есть, не следует ограничивать свои потребности и желания, но нужно уметь вовремя остановиться.

Шведское слово lagom означает умеренность / Фото Unsplash

Lagom в культуре потребления пищи

Швеция активно популяризирует здоровое питание. Именно поэтому там малый процент людей, страдающих от ожирения. Местные жители предпочитают простую и полезную пищу.

На шведском застолье не принято разрезать торт на куски, и класть друг другу еду на тарелку. Каждый самостоятельно решает, сколько должен съесть. Если пища остается на тарелке, это уже не lagom, потому что человек взял больше, чем ему нужно.

В этом шведская культура кардинально отличается от украинской. Ведь в Украине традиционно принято заставлять детей есть через силу любезно испеченные бабушкой пирожки или обижаться, когда гость не попробовал того, что приготовила хозяйка.

На торжествах в Швеции люди, как правило, самостоятельно кладут себе еду на тарелки / Фото Unsplash

Ставка на качество

Шведы считают, что лучше инвестировать в одну дорогую вещь , которая будет служить годами, чем покупать много дешевых альтернатив . Это правило они применяют ко всему: одежды, обуви, аксессуаров, предметов быта. Например, для домов выбирают натуральные природные материалы, которые обладают высокой износостойкостью.

Шведы отдают предпочтения качественным материалам / Фото Unsplash

Сдержанность

Lagom учит не демонстрировать роскошь . Шведы ведут себя скромно, даже если их достаток позволяет обратное. Ношение массивных золотых украшений или слишком дорогих часов может восприниматься как дурной тон. Поэтому минимализм является любимым стилем шведов, а естественность – желанным образом.

В Швеции не принято хвалиться богатством / Фото Unsplash

Lagom в социальной ответственности

Разумное потребление является неотъемлемой частью жизни жителей Швеции. Они отдают старые вещи на переработку, тщательно сортируют мусор и экономят природные ресурсы.

Известные компании нередко создают масштабные инициативы для поддержки рационального потребления . Например, шведская мебельная компания IKEA раньше создавала проект для популяризации экологического образа жизни. В проект была воплощена идея lagom: не отказывать себе в том, что любишь, при этом не принимая от планеты больше, чем нужно. Участникам предлагали использовать специальный таймер ИКЕА, который помогал экономить воду в душе, а светодиодные лампы и жалюзи позволяли сократить потребление электроэнергии.

По мнению сторонников философии lagom, получения вышеуказанных простых правил помогает сделать жизнь упорядоченной и осмысленной . Ведь больше не значит лучше . Неудивительно, что сейчас lagom поддерживают и далеко за пределами Швеции.