Не много, а сколько надо: почему шведская философия lagom делает жизнь лучше
Скандинавский стиль жизни многим кажется привлекательным. Несколько лет назад датская философия hugge стала мировым трендом. Сейчас популярность набирает шведская философия lagom. Она учит довольствоваться тем, что есть, а не тратить жизнь на погоню за бесчисленным количеством вещей или достижений.
Источник:Bonava
Рациональное потребление, минимализм в дизайне, практичность вещей и экономия природных ресурсов – это принципы, которые потомки викингов передают из поколения в поколение. Поэтому бережливость и сдержанность – ключевые особенности менталитета шведов.
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Что такое lagom
Lagom дословно переводится как умеренность. Это учение о сбалансированности в жизни. Оно имеет давнюю историю, которая началась во времена викингов. Когда за праздничным столом они передавали по кругу кубок с напитком, нужно было глотнуть ровно столько, чтобы не обделить других и чтобы хватило самому.
Lagom учит осознавать, когда человеку чего-то достаточно. То есть, не следует ограничивать свои потребности и желания, но нужно уметь вовремя остановиться.
Шведское слово lagom означает умеренность / Фото Unsplash
Lagom в культуре потребления пищи
Швеция активно популяризирует здоровое питание. Именно поэтому там малый процент людей, страдающих от ожирения. Местные жители предпочитают простую и полезную пищу.
На шведском застолье не принято разрезать торт на куски, и класть друг другу еду на тарелку. Каждый самостоятельно решает, сколько должен съесть. Если пища остается на тарелке, это уже не lagom, потому что человек взял больше, чем ему нужно.
На торжествах в Швеции люди, как правило, самостоятельно кладут себе еду на тарелки / Фото Unsplash
Ставка на качество
Шведы считают, что лучше инвестировать в одну дорогую вещь, которая будет служить годами, чем покупать много дешевых альтернатив. Это правило они применяют ко всему: одежды, обуви, аксессуаров, предметов быта. Например, для домов выбирают натуральные природные материалы, которые обладают высокой износостойкостью.
Шведы отдают предпочтения качественным материалам / Фото Unsplash
Сдержанность
Lagom учит не демонстрировать роскошь. Шведы ведут себя скромно, даже если их достаток позволяет обратное. Ношение массивных золотых украшений или слишком дорогих часов может восприниматься как дурной тон. Поэтому минимализм является любимым стилем шведов, а естественность – желанным образом.
В Швеции не принято хвалиться богатством / Фото Unsplash
Lagom в социальной ответственности
Разумное потребление является неотъемлемой частью жизни жителей Швеции. Они отдают старые вещи на переработку, тщательно сортируют мусор и экономят природные ресурсы.
Известные компании нередко создают масштабные инициативы для поддержки рационального потребления. Например, шведская мебельная компания IKEA раньше создавала проект для популяризации экологического образа жизни. В проект была воплощена идея lagom: не отказывать себе в том, что любишь, при этом не принимая от планеты больше, чем нужно. Участникам предлагали использовать специальный таймер ИКЕА, который помогал экономить воду в душе, а светодиодные лампы и жалюзи позволяли сократить потребление электроэнергии.
Жители Швеции поддерживают экологические инициативы / Фото Unsplash
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