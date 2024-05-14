Всего один предмет, но как облегчает жизнь: какая вещь должна быть у туриста в ручной клади

Следуя строгой политике относительно ручной клади, Ryanair может попросить пассажиров хранить свои сумки в багажном отделении без дополнительной платы в случаях, когда в верхних или под сиденьями шкафчиках недостаточно места. Поэтому авиакомпания призывает пассажиров иметь в ручной клади всего один предмет.

Речь идет о небольшой складной сумке. В разделе "нужно знать" на своем вебсайте бюджетная авиакомпания предлагает пассажирам упаковать "легкую, складную сумку в ручную кладь".

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Почему Ryanair призывает пассажиров паковать этот предмет в ручную кладь?

Взяв с собой небольшую складную сумку, пассажир сможет надежно спрятать свой телефон, деньги и другие ценные вещи, чтобы они оставались с ним во время полета. Потом эту маленькую сумку можно спрятать под сиденьем перед собой.

Пассажиры иногда прибывают к выходу с ручной кладью, которая превышает норму бесплатного провоза ручной клади, и от них может потребоваться сдать свой багаж в багажное отделение, если они не заплатили за дополнительную ручную кладь.

Путешественникам, которые не желают платить за любой дополнительный багаж, разрешается одна небольшая личная сумка размером 40x20x25 сантиметров, что должна помещаться под сиденьем перед вами,

– говорится в сообщении.

Существует также опция приоритетной посадки, которая предоставляет клиентам дополнительную ручную кладь размером до 55x40x20 сантиметров и весом до 6 килограммов. Цена этой маленькой роскоши зависит от маршрута и выбранных дат путешествия.

Ryanair предупреждает, что электронные билеты не берут на некоторых рейсах

Авиакомпания предупреждает своих пассажиров, что их электронные билеты принимаются не во всех странах. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, авиакомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный талон на свой рейс. Ведь, если электронный билет на контроле не примут – пассажира могут не впустить на самолет.