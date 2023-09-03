Многие совершают эту катастрофическую ошибку: почему не стоит нажимать кнопку над головой в самолете

Пассажиры часто считают, что кнопка вызова над головой в самолете предназначена для того, чтобы вызвать членов экипажа, которые удовлетворят все их потребности. Однако такое представление не соответствует действительности.

Стюардесса объяснила, почему не стоит нажимать кнопку над головой в самолете

Бывшая бортпроводница Дейзи Уайт рассказала, почему пассажиры должны прекратить нажимать кнопку над головой каждые "пять секунд".

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Пользователь TikTok Натали, которая в соцсетях известна как @yogimagee, говорит, что некоторые пассажиры нажимают кнопку, когда им скучно.

Люди звонят на кнопку звонка прямо когда мы поднимаемся в воздух, я подхожу и говорю: "Да, я могу вам помочь", и одна женщина сказала мне, что ее дочери было скучно, когда мы взлетели,

– поделилась она.

Между тем, другие пассажиры нажимают кнопку в неудобные моменты во время полета.

В видео на TikTok бывшая бортпроводница Кэт Камалани добавила: "Это сводит бортпроводников с ума, когда вы нажимаете кнопку индикатора вызова бортпроводника, если мы на взлетной полосе, набираем высоту или снижаемся".

Многие делают эту ошибку: смотрите видео, почему не стоит нажимать кнопку

Причина в том, что это огромная проблема для безопасности и получить травму могут как бортпроводники, так и пассажиры.

Так что кнопку вызова следует использовать только тогда, когда есть реальная необходимость, иначе вы можете столкнуться с плохим сервисом.

Какую обувь ни в коем случае не следует обувать в самолет

Во время отпуска значительное количество туристов предпочитают максимально красивые и стильные вещи из своего гардероба. Однако, в некоторых случаях удобство и комфорт превосходят моду, особенно когда речь идет об обуви.