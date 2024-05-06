Идеально для летнего отдыха: 15 самых красивых пляжей в Европе

Пляжный отдых может быть просто способом провести летний отпуск, а может стать источником ярких впечатлений и бесконечного вдохновения. Все зависит от того, какое место выбрать.

Влиятельный ресурс о путешествиях European Destinations 2024 составил рейтинг на основе опроса путешественников со всего мира, которые предпочитают отдых в Европе. Туда вошли 15 европейских пляжей, которые считаются самыми красивыми.

К слову Очень бюджетный вариант: морской пляж Европы признали одним из самых красивых в мире

Айн-Туффиха на Мальте признали самым красивым в Европе

Пляж Айн-Туффиха (Ghajn Tuffieha Bay) возле поселка Меллиха на Мальте признали самым красивым в Европе в 2024 году.

Залив Айн-Туффиха недалеко от замечательного прибрежного поселка Меллиха, награжденного Европейской комиссией за приверженность к устойчивому туризму, с его великолепными скалами и песчаным пляжем является идеальным местом для отдыха на Мальте,

– отмечают составители рейтинга.

Этот пляж предлагает высокие стандарты чистоты и обслуживания, рестораны и снек-бар, а также шезлонги и водные развлечения.



Ghajn Tuffieha Bay / Фото maltatitkai.hu

15 самых красивых пляжей Европы в 2024 году

Ghajn Tuffieha Bay Beach (Меллиха, Мальта). Monte Clerigo Beach (Алжезур, провинция Алгарве, Португалия). Oludeniz Beach (Фетхие, провинция Мугла, Турция). Canal d'Amour (Сидари, остров Корфу, Греция). Porto Timoni (остров Корфу, Греция). Las Teresitas Beach (Сан-Андрес, Канарские острова, Испания). Odeceixe Beach (Алжезур, провинция Алгарве, Португалия). St Paul's Bay Beach (Линдос, остров Родос, Греция). As Catedrais (Галисия, Испания). Calpe Beach (Аликанте, регион Коста Бланка, Испания). Porto Katsiki (Лефкада, Греция).



Porto Katsiki / Фото blog.lefkadaslowguide.gr

Scialara Beach (Виесте, регион Апулия, Италия). Grado Beach (Венеция/Триест, Италия). Ksamil Beach (Саранда, область Влера, Албания). Vai Beach (остров Крит, Греция).

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