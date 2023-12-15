Неутешительная статистика показала, что карманные кражи стали очень распространены в лондонском метро. Данные с апреля по сентябрь изучила организация Transport for London (TfL). Количество мелких краж в метрополитене увеличилось на 83% по сравнению с прошлым годом. Как не стать жертвой карманников — расскажем дальше.

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Туристов в Лондоне просят быть бдительными

Предполагается, что оживленные транспортные и туристические центры являются основными локациями для воров. Именно здесь вы можете остаться без кошелька или смартфона.

Мы знаем, что воры нацелены на оживленные места, включая наши сети общественного транспорта, и мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы бороться с кражами,

– сказал представитель TfL в интервью для Euronews.

Воры чаще всего делают свое дело, когда туристы прибывают на вокзал и с междугородного поезда пересаживаются на метро Лондона. Особенно опасна зона на площади Лестер сквер и возле станции метро Оксфорд-серкус, где начинается оживленная торговая улица столицы Британии.

Будьте особенно бдительны, если посещаете Лондон на выходных. Дело в том, что 55% краж в метро совершали между пятницей и воскресеньем. Безопаснее также избегать поездок в час пик, ведь 23% краж происходили в вечернее напряженное время – с 17:00 до 20:00.

Transport for London уверяет, что делает все возможное, чтобы сделать транспорт в Лондоне более безопасным. В частности, разворачивают полицейские патрули в гражданской одежде, чтобы отслеживать и ловить правонарушителей. Также помогает сеть видеонаблюдения.

Следует пристально следить за вещами во время поездки в транспорте / Фото Freepik

Как уберечься от карманников

Попытайтесь использовать сумку на поясе с надежной молнией для хранения денег и документов. Также желательно паковать не ценные вещи поверх ценных в сумке. А если вы с рюкзаком, лучше несите его впереди, когда спускаетесь в метро.

Если можете оставить в номере ценные вещи и большие суммы наличных, лучше сделайте это. Гостиничные сейфы гораздо надежнее сумочек и карманов.

Будьте готовы ко всему и создайте резервные копии файлов документов на своем телефоне. Лучше заранее включите отслеживание телефона с другого устройства. Если вы путешествуете с чемоданом или рюкзаком можно использовать маленькие гаджеты для отслеживания, например, AirTag. Так будет проще найти ваши вещи по геолокации.