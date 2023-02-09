Польская железная дорога возвращает низкие цены на билеты: новая стоимость проезда на поезде

Железнодорожный оператор PKP Intercity планирует снизить цены на билеты по Польше. Новые будут представлены с 1 марта.

Польская железная дорога снижает цены на билеты

Как пишут в пресс-релизе, цены снизят на 11 – 15% в зависимости от категории поезда. Это стало возможным благодаря "дополнительным оптимизационным мерам и увеличению компенсации для PKP Intercity в 2023 году".

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В марте тарифы вернутся к уровню, который был перед январским подорожанием. Тогда это обосновали ростом операционных расходов из-за стоимости электроэнергии – с 11 января PKP Intercity повысила цены на билеты до 17,8%. Такое нововведение вызвало критику, поэтому с 1 марта будут введены более низкие цены.