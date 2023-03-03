Пилот развернул самолет на 360 градусов, чтобы пассажиры увидели северное сияние: красивые кадры

Самолет EasyJet, летевший из Рейкьявика в Манчестер 27 февраля, в какой-то момент неожиданно совершил разворот на 360 градусов. Оказалось, что это был преднамеренный манёвр пилота – он хотел показать невероятное северное сияние всем пассажирам.

Пилот EasyJet развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние

Наша команда будет всегда делать все возможное для наших клиентов, и мы рады, что смогли поделиться с ними этим особым видом на северное сияние,

– написали позже в EasyJet.

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В FlightRadar24 объяснили, что пилотам самолетов разрешают делать отклонения от маршрута во время полета, если они получают перед этим разрешение от диспетчеров. Согласитесь, виды, которые были за бортом, – веская причина для отклонения от маршрута!

О том, что этот самолет совершил разворот, рассказал и один из пассажиров Адам Гровз, летевший из исландского Рейкьявика в аэропорт Манчестера.

Огромное спасибо пилоту easyJet рейсу EZY1806 из Рейкьявика в Манчестер, который совершил разворот на 360 градусов посреди полета, чтобы все пассажиры могли увидеть невероятное северное сияние,

– написал мужчина в своем Twitter.

Гровз, приезжавший в Исландию в отпуск, чтобы сделать предложение своей любимой, рассказал, что на даты их путешествия была высока вероятность увидеть северное сияние. Однако в течение всего времени их пребывания в Исландии была сильная облачность, так что с земли они не могли его увидеть. Уже на обратном пути они получили возможность, когда летели в самолете домой над облаками.

Это не единственный пилот, который развернул самолет из-за сияния

Подобную благодарность в сети разместила пассажирка Кирси Коми уже другого рейса AY488 авиакомпании Finnair из Куусамо в Хельсинки.

Невероятное зрелище могли наблюдать также в Северной Америке. Майк Абрамян, летевший из Сан-Франциско в Нью-Йорк, показал американский вариант Авроры в небе над озером Мичиган и штатом Нью-Йорк.

Опасно ли северное сияние для самолетов

Северное сияние абсолютно безопасно для самолетов. Это оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы в северных или южных широтах и может длиться от нескольких минут до нескольких дней.

Его создает поток заряженных частиц солнечного ветра. Они образуют цветной свет при столкновении с атомами и молекулами атмосферных газов.