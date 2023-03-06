Life at Sea Cruises анонсировала кругосветный круиз на три года

Корабль пройдет около 210 тысяч километров, охватив 375 портов в 135 странах на семи континентах. Также туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света. Приблизительно треть ночей они проведут в отелях на суше во время остановок на 2 – 3 дня.

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Компания уже открыла продажу билетов на первый кругосветный круиз. Корабль отправится в путешествие в ноябре этого года.

Стартовый поинт – Стамбул. Пассажиров также заберут в Барселоне и Майами. Круиз официально начнется после этого. Те, кто решит присоединиться, проведут в море три года.

Life at Sea Cruises начала работать над проектом еще до пандемии. В 2022 решили больше не откладывать – круиз хотели запустить как можно быстрее. Так, уже в этом году он выйдет в море. Билеты, кстати, уже продают.

Где и как будут жить и отдыхать гости / Фото Life at Sea

Детали предложения

Организаторы круиза уверяют, что тур станет идеальным для людей, работающих удаленно, ведь стоимость чуть более 80 долларов в день – это дешевле, чем аренда на суше.

Цены на каюты стартуют от 90 000 долларов. Всего для брони есть 400 комнат, но разместиться в них смогут 1 074 путешественника.

В стоимость тура включены:

доступ ко всем ресторанам,

ультрасовременный оздоровительный центр,

солнечная терраса и бассейн,

высокоскоростной интернет,

развлечения и семинары по обогащению.

На корабле также будет работать круглосуточный госпиталь с бесплатным посещением врача. Также для туристов будет доступен бортовой бизнес-центр, включающий в себя комнаты для переговоров, 14 офисов, лаунж и бизнес-библиотеку.

Если путешественники загрустят по дому, друзьям и родственникам разрешено посещать их бесплатно.