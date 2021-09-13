Перспективы работы в странах Балтии: каких работников ищут и сколько готовы платить

Балтийские страны являются менее популярными среди украинских эмигрантов, чем Польша и Чехия. Однако, там довольно много привлекательных вакансий для украинцев, особенно для ИТ-специалистов.

В Литве, Латвии и Эстонии, по данным кадрового портала grc.ua, 28% всех опубликованных объявлений касаются поиска именно специалистов в сфере ИТ. Также спрос присутствует на квалифицированных рабочих (13%), работников производственной отрасли и сельского хозяйства (9%) и специалистов из сферы транспорта и логистики (9%). Средняя заработная плата в странах Балтии составляет около 54 тысяч гривен.

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Работа в Эстонии

Эстония среди стран Балтии предлагает кандидатам самые высокие заработные платы. Средний оклад составляет более 95 тысяч гривен. Оклад в 107 тысяч гривен указанный в 43% вакансий. От 54 до 79 тысяч гривен готовы платить работникам из Украины 14% эстонских компаний. Также в 14% объявлений о работе для украинцев в Эстонии обещают компенсацию от 163 тысяч гривен.

Чаще всего ищут таких работников:

программистов – 40% всех вакансий;

работников из отраслей искусства, развлечение, медиа – 20% всех вакансиях;

специалистов маркетинга и PR (SMM-специалистов, маркетологов) – 5% всех вакансий.

Что касается последних, то кандидаты должны владеть английским языком минимум на уровне Upper Intermediate, владеть инструментами продвижения коммерческих страниц в соцсетях, иметь аналитические способности и опыт проведения и организации фото- и видеосъемок. Знание эстонского языка желательно, но не обязательно. Заработать на такой работе можно до 90 тысяч гривен.

С таким же энтузиазмом (5% вакансий) ищут специалистов из сферы управления персоналом и топовых менеджеров. Руководителям из сферы ИТ, например, предлагают получать от 150 тысяч гривен в месяц. Кроме того, обещают юридическую помощь с оформлением документов, компенсацию переезду и оплату жилья в течение первых трех месяцев.

Работа в Латвии

Украинцы в Латвии могут зарабатывать в среднем 56 тысяч гривен. 33% всех вакансий этого региона посвящены поискам программистов-разработчиков. Также ищут:

строителей;

сельскохозяйственных рабочих;

рабочих на производство;

технологов;

агрономов;

прорабов.

Заработок будет зависеть от специфики работы и личных качеств кандидата. Например, от ИТ-специалистов требуют коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость. Также во внимание принимают знание английского языка. Опытный ИТ-специалист может зарабатывать в Латвии около 107 тысяч гривен в месяц.

Другим работникам предлагают не такие высокие зарплаты, как ИТ-специалистам, но тоже неплохие. К примеру, человек, который будет привлечен к виноделию и сельскому хозяйству, сможет получать от 46 до 89 тысяч гривен в месяц.

Логисты и водители-экспедиторы могут зарабатывать от 67 тысяч гривен. Они должны иметь от 3 лет опыта работы и отсутствие судимостей.

Многие работодатели в Латвии предлагают будущим работникам социальные гарантии, предусмотренные законодательством ЕС, оплату аренды жилья или предоставление общежития. Некоторые компании (12% работодателей) даже предлагают помощь в оформлении вида на жительство в ЕС.

Работа в Литве

Литовские работодатели в среднем предлагают кандидатам 47 тысяч гривен. В стране есть спрос на:

монтажников (55% всех актуальных вакансий региона, открытых для украинцев);

строителей;

сельскохозяйственных рабочих;

рабочих на производство;

сварщиков;

судостроительных рабочих;

На вышеупомянутых должностях можно зарабатывать от 34 тысяч гривен. Оплата труда – почасовая. Трудоустройство – официальное. Расходы на проживание в основном работодатель компенсирует.

Водители-дальнобойщики и экспедиторы, для которых открыто 13% вакансий, могут получать от 46 тысяч гривен.

Что касается ИТ-специалистов, то им обещают от 82 тысяч гривен. Кроме того, для этой категории работников предусмотрено много бонусов:

легальное трудоустройство в ЕС;

помощь с оформлением документов для семьи;

возможность сочетать отдаленную и офисную работу;

компенсация расходов на жилье в течение первых трех месяцев.