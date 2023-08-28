Без этой отметки не выпустят: с 1 сентября для транспорта на границе вводят нововведения
Источник:Visit Ukraine
С 1 сентября на границе 18-60 начнет действовать новый регламент. Согласно ему, для пересечения все пассажирские автомобили должны иметь определенный класс экологичности или указанный класс экологичности ЕВРО-1.
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать только с отметкой экологичности
Невыполнение этих требований приведет к невозможности пересечения границы. Для чего нужна данная процедура – далее в материале.
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Укртрансбезопасность своевременно предупреждает водителей, отмечая, что у них остается всего 5 дней, чтобы оперативно обновить данные об экологическом классе транспортного средства.
Согласно Лицензионным условиям, изложенным в Постановлении КМУ № 100, заявители, желающие получить лицензию, должны предоставить дополнительные сведения о парке транспортных средств, находящихся в собственности, аренде или предоставлении лицензиату в кредит или лизинг, вместе с соответствующими классификациями экологичности.
Кроме того, при необходимости необходимо предоставить заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств и временных регистрационных талонов.
Обращаем внимание, что сертификаты, у которых истек срок действия, приниматься не будут. Однако если в свидетельстве о регистрации ТС есть отметка класса экологичности, подавать сертификат дополнительно не требуется.
Сечение границы: последние новости
- Правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь над Тисой.
- Украина планирует открыть еще 9 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом. Больше всего работ проведут на границе с Польшей. Страны планируют также запустить единые пункты пропуска.
- Недавно в Украине начала работать "єЧерга" – электронная очередь для пересечения границы для автобусов и легковых автомобилей. Министерство инфраструктуры сообщило, что расширяет список пунктов пропуска. В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
- С 8 сентября польская железная дорога начнет ремонт путей на перемышльском направлении. Пассажирам рекомендуется своевременно корректировать свое расписание с учетом временных изменений.