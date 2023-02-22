Украинцы в Болгарии должны перерегистрироваться до конца марта: что нужно знать
Источник:Visit Ukraine
Многие украинцы, которые с начала полномасштабной войны нашли убежище в Болгарии, получили статус беженца. Теперь они должны перерегистрироваться.
Перерегистрация украинцев в Болгарии
Они должны подать заявление на переоформление регистрационной карты с актуальным адресом проживания до 31 марта. Рассказываем как это сделать.
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Перерегистрация осуществляется в ближайшем областном управлении МВД и центрах регистрации и приема Государственного агентства по делам беженцев. Такие центры есть в:
- Софии;
- селе Баня;
- Харманлы;
- Пстрогор.
Дополнительную информацию можно получить на месте в центрах и горячих линиях или на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по помощи и поддержке в Болгарии.
Где оформить защиту?
Находиться в Болгарии можно украинцам, оформившим статус временной защиты. В стране такой документ называется "Регистрационная карточка иностранца, которому предоставлена временная защита". Максимальный срок пребывания в стране по рекомендации ЕС продлили до марта 2024 года.
Для оформления статуса временной защиты необходимо обратиться в Пограничную полицию, Государственное агентство по делам беженцев или другие органы Министерства внутренних дел (миграции, полиции). Процедура оформления длится от 5 до 15 минут.
Также украинцы в Болгарии могут ходатайствовать об оформлении статуса беженца. Решение об уместности данной процедуры принимает человек самостоятельно.
Полезные контакты для украинцев в Болгарии
Контакты центров помощи беженцам:
- +359 884 110 050 – предоставление консультаций по правовым вопросам;
- +359 884 110 330 – предоставление информации о гуманитарной помощи (расселение, возможно получение теплых вещей, продовольствия).