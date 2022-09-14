Переезд в Испанию: 12 способов легализоваться в стране и первые важные шаги по прибытии
14 сентября 2022 , 12:00Читати новину українською
Источник:инстаграм Алины Кабаковой
Иммиграция в Испанию имеет свои сложности и особенности. Рассказываем об основных способах легализоваться в стране и что следует сделать в первую очередь по приезде.
Испания – популярное среди украинцев направление для иммиграции, которое многие выбирают за климат, отличную экологию, многокилометровые побережья с уютными пляжами, достойный уровень жизни. И вы тоже задумывались о переезде в эту теплую страну? Рассказываем, как можно легализоваться за границей и что следует принять во внимание при переезде.
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12 способов легализоваться в Испании
- Вид на постоянное проживание инвестора
- Вид на постоянное проживание без права работать
- Студенческая резиденция
- Вид на постоянное проживание на основании брака с гражданином / гражданкой Испании
- Вид на жительство через трудоустройство
- Статус беженца или оформление временной защиты
- Стартап виза
- Вид на постоянное проживание для предпринимателей
- Вид на постоянное проживание по оседлости
- Вид на постоянное проживание через воссоединение семьи
- Вид на постоянное проживание для граждан ЕС
- Вид на постоянное проживание для высококвалифицированных работников.
Что сделать в Испании по приезду: 10 важных первых шагов
- Купить местную сим-карту. Это позволит вам быть на связи и, как минимум, вы не потеряетесь в городе.
- Открыть банковский счёт. Это позволит удобно находиться в Испании, ведь здесь основные расходы списываются со счета.
- Оформить страховку. Частная или государственная – это позволит пользоваться медицинскими услугами. Имейте в виду, что стоматология никогда не включена.
- Снять жилье в долгосрочную аренду, чтобы не платить втрое дорого за отели.
- Прописаться в съемном жилье, чтобы иметь первичную регистрацию в Испании (empadronamiento).
- Устроить детей в школу или детский сад.
- Сдать отпечатки пальцев в полиции на карте резидента.
- Получите карты резидента.
- Оформить "numero de seguridad social" (номер налогоплательщика).
- Купить себе carrito (тележка для покупок) – это настоящий испанский опыт, ведь можно ходить в магазин прямо с ней, а не с пакетами.