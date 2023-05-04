В Польше назвали условия выплаты пенсий в 1 600 злотых украинцам: детали от ZUS

Правовой основой для выплаты пенсий находящимся в Польше гражданам Украины является вышеуказанное двустороннее соглашение о социальном обеспечении. Она защищает интересы людей, работающих или работавших в обеих странах.

Согласно этому соглашению при определении права на пенсию учитываются также периоды страхового стажа в другом государстве. Так, Польша признает стаж работы украинцев в Украине для определения пенсионных прав и наоборот. Пенсии по возрасту из Польши и Украины выплачиваются после выполнения условий для предоставления этих выплат в каждой из стран.

Требования к претенденту на получение польской пенсии от ZUS:

возраст – 60 лет для женщин и 65 для мужчин;

уплата взносов в Польше – легальное трудоустройство.

Также люди, родившиеся до 1 января 1949 года (старшие 75 лет), должны иметь стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин. Если это невозможно подтвердить документально, пенсия по возрасту назначается при стаже от 15 лет для женщин и 20 лет – для мужчин.

В Польше пенсию украинцам выплачивает ZUS за период работы в этой стране, украинский Пенсионный фонд – за отработанный в Украине период. Потому после нескольких месяцев работы польская пенсия будет символической.

При каких условиях украинцы получат доплату к минимальной пенсии

Если сумма помощи польского ZUS и украинского эквивалента ниже минимальной польской пенсии по возрасту для гражданина Украины, проживающего в Польше, польский ZUS выплачивает разницу как доплату.

Например: если пенсия из Украины составляет 300 злотых, а из Польши – 100 злотых, то польский ZUS доплатит разницу: 1 188,44 злотых в размере минимальной польской пенсии по возрасту, которая сейчас составляет 1 588,44 злотых.