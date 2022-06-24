Так, страховые компании с 17 июня получили доступ к базе данных со штрафами и именно штрафным баллам водителей. Эта информация может повлиять на конечную стоимость страховки для автовладельцев, регулярно пренебрегающих правилами дорожного движения.

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Дело в том, что страховщики хотят исключить самых рискованных водителей, систематически нарушающих ПДД. Для них стоимость страховки может оказаться сверхвысокой.

Поэтому при продлении страхового полиса или при оформлении нового работник страховой компании будет учитывать данные о штрафах. Водители, получающие систематические наказания за превышение скорости, проезд на красный, обгон в запрещенных местах – нежелательные клиенты. Поэтому за страховку они будут платить гораздо больше.

Если кто-то регулярно совершает серьезные правонарушения, страховщики готовят огромные сборы. Речь идет не о повышении на 20 – 30%, а в несколько раз. Я ожидаю, что самым ожесточенным гонщикам придется заплатить за страховку 15 000 злотых или больше,

– говорит аналитик Марчин Брода.

Тем временем водители, которые ездят безопасно и редко получают штрафы, будут платить относительно меньше. Страховщики уже поощряют безаварийное управление скидками до 60%.