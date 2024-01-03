"‎Путешествие во времени" не удалось: из-за задержки рейса пассажиры не смогли дважды встретить Новый год

Пассажиры рейса на Гавайи надеялись встретить Новый год дважды благодаря изменению часовых поясов. Но задержка рейса испортила им незабываемые впечатления.

Авиакомпания United Airlines запустила рекламную кампанию специального рейса, благодаря которому можно было встретить новый 2024 год дважды. Они обещали пассажирам "реальное путешествие во времени", но попали в неудобное положение.

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Неудачный рейс в прошлое

Шанс встретить Новый год дважды выглядел очень привлекательно и оригинально, поэтому многие клиенты все же забронировали перелет из Гуама в Гонолулу. Но они не догадывались, что будут разочарованы.

"Путешествие во времени" сорвалось из-за большой задержки рейса и пассажиры не успели во второй раз встретить Новый год в пункте назначения на Гавайях.

Люди в социальных сетях написали об этой досадной ситуации.

Это была отличная идея, жаль, что ее отложили! Я должен был лететь этим рейсом. Двойной Новый год больше не наступит для меня,

– написал один из пассажиров.

Другие пользователи, которым удалось по этой схеме встретить Новый год дважды в 2023-м, делились положительным опытом. Еще одна женщина рассказала, как благодаря такому рейсу смогла дважды отпраздновать свой День рождения.

Нашлись и критики таких "путешествий во времени". Они пытались пристыдить тех, кто хочет развлечься в двух разных странах за один день, но совсем не думает о том, какое влияние это имеет на окружающую среду.

Вы можете нанести значительный ущерб климату, совершив дальний перелет, в результате которого в атмосферу выбрасывается много CO2, чтобы отрываться так, словно сейчас 1999 год! Так держать!

– написал один из пользователей.

Рейсы через Линию смены времени

На нескольких авиарейсах в новогоднюю ночь можно перенестись в прошлый год. Это возможно благодаря пересечению Линии смены дат. Представьте, рейс через Тихий океан может вернуть пассажиров на год назад.

Если совершить перелет из Австралии или Азии через Тихий океан в Соединенные Штаты, то часы переводятся назад на целый день. Выходит, что можно вылететь 1 января 2024 года, а приземлиться 31 декабря 2023 года.

— это условный предел на поверхности Земли, при пересечении которого дата меняется либо на один день вперед (при пересечении с востока на запад), либо на день назад (при пересечении с запада на восток).

Самолеты, которые вылетели 1 января 2024 и прилетели 31 декабря 2023: