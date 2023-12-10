Как до COVID-19, а иногда и лучше: пассажиропоток в аэропортах Европы стремительно растет

После пандемии Covid-19 пассажирские перевозки в Европе почти полностью восстановились. Удивительно, но в этом году некоторые аэропорты наблюдали резкий рост пассажиров, превысив показатели доковидного 2019 года.

Где наиболее ощутимое возобновление туризма и какой вид путешествий авиапассажиры совершают чаще – читайте дальше!

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Пассажиропоток в аэропортах Европы стремительно растет

По данным Международного совета аэропортов (ACI), пассажиропоток в Европе почти восстановился до уровня, который был до пандемии. Показатели количества авиапассажиров в 2023 году меньше всего за 1,7% от показателей к 2020 году. В то же время, в октябре 2023 года отмечался рост количества туристов во многих аэропортах Европы на 11,7% по сравнению с октябрем 2022-го.

Отдых, посещение друзей и родственников и в меньшей степени смешанные путешествия были ключевыми драйверами спроса, расширяя динамику, обычно связанную с пиковыми летними месяцами,

– отметил гендиректор ACI Europe Оливер Янковец.

Еще добавил, что деловые поездки тоже способствовали тому, что европейские аэропорты почти вернули объемы, которые были до пандемии коронавируса.

Пассажиропоток в пяти лучших европейских аэропортах – лондонского Хитроу, Стамбула, Парижа, амстердамского Схипголу и Франкфурта – вырос на 14,6% по сравнению с октябрем 2022 года. Но в среднем это еще на 5% меньше, чем до пандемии.

Но региональные и небольшие аэропорты в октябре продолжали превышать показатели пассажиропотока в пандемию на 9,1%.

В каких странах и аэропортах выросли показатели?

Среди стран ЕС заметный рост туризма связан с посещением друзей и родственников. В частности:

Исландия зафиксировала рост на 25%,

Греция – 21%,

Словения – 20%,

Португалия – 16%,

Италия – 8%,

Испания – 8%.

В 2023-м среди туристов возрос интерес к Исландии / Фото Unsplash

В целом аэропорты, которые сообщили о наибольшем росте пассажиропотока по сравнению с уровнем до пандемии, это:

Афины,

Пальма-де-Майорка,

Париж,

Лиссабон,

Стамбул,

Порту,

Малага,

Неаполь,

Катания,

Милан,

Белград,

Тирана,

Бургас,

Мемминген,

Врелле/Липьян,

Попади,

Перуджа,

Порто Санто.

В прошлом месяце ACI Europe также обнаружила, что пассажиропоток в европейских аэропортах вырос на 12,1% в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.