Адский полет в ловушке: пассажиру пришлось провести весь рейс в туалете самолета

Пассажир, летевший рейсом индийской авиакомпании SpiceJet, застрял в туалете самолета в течение всего полета. Все из-за неисправности дверей.

Муж летел из Мумбая в Бангалор – полет длился 45 минут. Его смогли уволить из туалета только после посадки самолета.

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Пассажиру пришлось провести весь рейс в туалете самолета

Муж ушел в уборную вскоре после того, как самолет поднялся в воздух. Однако вместо того чтобы с облегчением вернуться на свое место и комфортно провести полет в кресле, он провел следующие 45 минут в кошмарной ловушке.

Обнаружив, что пассажир оказался заперт в туалете, бортпроводники попытались открыть дверь снаружи, но безрезультатно. В результате беднягу освободили из тесного туалета только после того, как самолет приземлился в аэропорту Бангалора и вмешались технические специалисты.

При этом в течение всего рейса экипаж самолета общался с застрявшим в туалете пассажиром посредством записки, продвинутой под дверь.

Мы сделали все возможное, чтобы открыть дверь, но у нас ничего не вышло. Не паникуйте, мы идем на посадку через несколько минут, поэтому, пожалуйста, закройте крышку унитаза и сядьте на нее. И защитите себя. Как только откроется главная дверь, придет инженер,

– говорилось в записке.

Экипаж общался с пленником с помощью записки / Фото twitter.com/iam_amangulati

В свою очередь авиакомпания SpiceJet выразила сожаление по поводу инцидента и заявила, что пассажиру будет полностью возмещена стоимость авиабилета.

В разгар этим летом авиабилеты существенно подорожают

В этом году на пике летнего сезона предполагается значительный рост стоимости авиабилетов. Такой прогноз обусловлен несколькими факторами, влияющими на авиационную индустрию.

Билеты на самолеты летом 2024 могут значительно подняться в цене из-за ряда проблем, связанных с самолетами Boeing. Узнайте подробнее о причинах удорожание авиабилетов.