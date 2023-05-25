Украинский паспортный сервис заработал в Мадриде: это уже второй в Испании
Источник:МВД Украины
В испанской столице в тестовом режиме начинают работу мобильные комплексы "Паспортного сервиса". Украинцы смогут оформить новые документы или восстановить утраченные.
В Мадриде будут работать 5 специально обустроенных белых микроавтобусов с символикой ГП "Документ". Граждане Украины, переехавшие в Испанию, смогут оформить необходимые документы. Это важный момент для получения финансовой и гуманитарной помощи, обучения и выезда в другие страны.
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Какие документы можно оформить в "Паспортном сервисе" в Мадриде
Украинцы могут:
- оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту;
- одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.
Как воспользоваться услугами центра
Мобильные комплексы будут работать с понедельника по субботу (с 9:00 до 18:00).
Искать "Паспортный сервис" нужно по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Мадрид, Испания.
Обслуживание посетителей в Мадриде на период тестирования систем осуществляется в порядке "живой очереди", записываться не нужно. Электронная очередь появится вскоре. Узнать больше информации можно здесь.
Напомним, в апреле паспортный сервис для украинцев заработал в испанской Валенсии. Кроме Испании, подразделения ГП "Документ" уже работают в:
- Польше (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);
- Турции (Стамбул);
- Словакии (Братислава);
- Чехии (Прага);
- Германии (Кельн и Берлин).