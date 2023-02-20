Премьера сериала "Дом дракона" (House of the Dragon) стримингового сервиса HBO состоялась летом 2022 года. Кинолента является приквелом всемирно известного сериала "Игра престолов" и описывает времена расцвета дома Таргариенов. А это было за 200 лет до событий основного сериала.

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Сюжет телесериала сосредоточен на событиях гражданской войны, известной как Танец драконов. Этот конфликт разгорелся между единокровными братом и сестрой Эйгоном и Рейнирой Таргариенами за право занять трон после смерти их отца Визериса I. Эпизоды первого сезона сериала рассказывают о предыстории войны и знакомят зрителя с командами "черных" и "зеленых". Каждая сформировалась для поддержки своего претендента на престол и не хочет идти на уступки в борьбе за железный трон.

"Дом дракона" уже успел получить награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший телевизионный сериал (драма)". Так где снимали приквел "Игры престолов", первый сезон которого заполонил сердца без преувеличения всех фанов Вестероса, рассказываем дальше в материале.

Локации съемок "Дома дракона", которые заинтересуют туристов

Трухильо, Испания

Местность Трухильо, Испания / Фото Pixabay

Расположенный на юго-западе Испании, этот город-крепость с увлекательным духом средневековья стал идеальным местом, чтобы воссоздать Королевскую Гавань времен правления дома Таргариенов. Локация уже хорошо известна зрителям, ведь многие события "Игры престолов" произошли именно там. В общем, мавританский замок Трухильо сочетает в себе готические и римские мотивы, которые идеально довершают сюжетную линию перипетий борьбы за железный трон.

Монсанту, Португалия

Поселок Монсанту в Португалии / Фото BBC

Сцены в замке Драконов Камень, родовом владению Таргариенов, были сняты в историческом поселке Монсанту на востоке Португалии. Сам замок семьи Таргариенов – прототип португальского замка Пенья-Гарсия. Эта местность идеально вписалась во вселенную "Дома дракона", ведь одновременно загадочная и живописная.

Графство Корнуолл, Великобритания

Побережье в Корнуолле / Фото Pixabay

Многие сцены приквела были сняты на территории Великобритании. В частности, пляж Холивелл-Бей и бухта Кинанс, а также приливный остров горы Святого Михаила были использованы для пляжных сцен телесериала. Так, средневековая церковь на горе Святого Михаила, построенная в 12 веке, стала Дрифтмарком, замком дома Вилларионов. Ожидается еще больше натурных кадров из графства Корнуолл, ведь уже начались съемки второго сезона киноленты. Эта живописная территория со скалами и невероятной природой на юго-западе Англии поразит как фанатов сериала, так и туристов, интересующихся кельтской культурой.

Пик-Дистрикт, Великобритания

Национальный парк Пик-Дистрикт в Англии / Фото Pixabay

Местность Пик-Дистрикт в северной и центральной Англии славится своими пещерами и скалами, пейзажи которых можно увидеть в телесериале от HBO. В центре этой территории находится древний поселок Каслтон, ставший воплощением Долины Аррен. По мотивам сериала, там возвышается замок Орлино Гнездо, что принадлежит дому Арренов. Со своими просторными садами, широкими долинами и сложными системами пещер, локация не оставит равнодушными ни одного фаната вымышленной вселенной Джорджа Мартина.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Анастасия Доскоч