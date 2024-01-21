Станет еще дороже туристов: Лувр повышает цены на билеты

Цены на билеты в Лувр в Париже стали выше почти на 30%. Рост стоимости входа стал первым изменением цены за последние 7 лет в музее, который ежегодно посещает около 9 миллионов человек.

Руководство Лувра приняло решение повысить цены на входные билеты на 5 евро. Теперь вместо 17 евро придется заплатить 22 евро.

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Лувр повышает стоимость входа на 5 евро

В администрации музея заявили, что повышение цен необходимо для покрытия постоянно растущих энергетических затрат. За последние 3 года счета за услуги выросли на 88%, а музей планирует продлить часы работы, чтобы принять больше туристов.

В Лувре цены не повышали 7 лет, но в 2024 году они поднялись почти на 30%. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих затрат, в том числе на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа,

– говорится в сообщении.

Так, билеты в Лувр стали дороже на 5 евро – теперь вход обойдется в 22 евро.

В то же время мнения туристов о повышении цены входа в Лувр разделились. Одни говорят, что готовы платить и больше за возможность увидеть самые известные произведения искусства, другие убеждены, что цена завышена, как для музея.

Музей можно посетить бесплатно, но не всем

Лувр – один из самых больших музеев мира. Среди самых известных экспонатов – "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, скульптуры "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также полотна – "Свобода, ведущая народ" и "Плит "Медузы". Ежегодно музей посещают в среднем около 10 миллионов человек.

Возможность бесплатного посещения музея сохранится. Посетить Лувр можно в первую пятницу ежемесячно, кроме июля и августа. Впрочем, билет следует забронировать заранее.

"Мона Лиза" в Лувре / Фото Unsplash

По данным руководства музея, в 2023 году 40% всех иностранных посетителей и 60% французов смогли посетить Лувр бесплатно. Это люди до 25 лет, малообеспеченные, безработные, люди с инвалидностью, учителя и журналисты.

Париж втрое увеличит туристический сбор

В следующем году несколько известных направлений Европы объявили о ввод платы за въезд или увеличение туристического сбора. Такие мероприятия должны помочь сразиться с овертуризмом и возродить туристическую отрасль после пандемии.

Одним из таких городов является Париж. С января 2024 года гости столицы Франции будут платить повышенный туристический налог на проживание в хостелах и гостиницах. Он вырастет почти втрое. Гости Парижа, останавливающиеся в лучших гостиницах, будут доплачивать по 11 евро за ночь.

Заметим, цены во французской столице (и не только там) растут на все. Из-за будущие Олимпийские игры большинство туристических объектов пересматривают стоимость своих услуг.