Удобны для арендаторов, но неприглядны для города: Париж запретит ящики с ключами

В Париже запретят ящики для ключей, которые используются арендаторами Airbnb. По мнению местных властей и парижан, они визуально "загрязняют" город.

В столице Франции могут запретить устанавливать ящики для ключей в общественных местах. Так планируют побороть засилье кратковременных туристов, останавливающихся в квартирах Airbnb. Также, по мнению французов, таких ящиков стало слишком много и они портят городские пейзажи Парижа.

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Париж планируют "очистить" от ящиков

Такие сейфы используют арендодатели, чтобы оставлять ключи туристам и избегать личного контакта с ними. Боксы для ключей размещают везде: на стенах, столбах, фонарях и велосипедных стойках.

Такие тайники для ключей также усиливают "проблему анонимности" во время аренды жилья через Airbnb. Они позволяют игнорировать местные правила посещения Парижа туристами (например, количество ночей в год в арендованных квартирах).

Ожидается, что в феврале городской совет Парижа проголосует за запрет на использование ящиков для ключей в общественных местах. В случае одобрения, они будут разрешены только на частной территории и только с согласия других жильцов дома.

Некоторые города уже избавились от надоедливых ящиков

Такую практику уже успешно внедрили в Лилле, Ницце и Аннесе. Здесь коммунальщики размещают на таких боксах специальные наклейки, где призывают владельцев помещения связаться с местными властями в ближайшее время. Если они этого не делают в течение двух недель, ящики для ключей демонтируют.

Этот запрет вряд ли сможет остановить владельцев жилья от массовой краткосрочной сдачи жилья в Париже. Но если инициатива с ящиками сработает, города Франции смогут стать более уютными и домашними. А владельцы квартир Airbnb покажут парижанам, что их мнение им не безразлично.

В Париже значительно подорожает жилье для туристов

Владельцы парижских гостиниц очень обеспокоены новой инициативой городских властей. Речь идет о значительном росте сборов с туристов на проживание на период Олимпийских игр.

Правительство Франции заявило, что повышение туристического налога на 200% поможет финансировать общественный транспорт.

Раньше туристический сбор в Париже колебался от 0,25 евро за ночь для простого жилья до 5 евро за ночь для роскошных апартаментов. Но правительство Франции утроило этот сбор в рамках бюджета на 2024 год. Так что с января сумма налога составляет от 1 до 15 евро за ночь.