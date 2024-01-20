У столиці Франції можуть заборонити встановлювати скриньки для ключів у громадських місцях. Так планують побороти засилля короткотривалих туристів, які зупиняються у помешканнях Airbnb. Також, на думку французів, таких скриньок стало забагато й вони псують міські пейзажі Парижа.
Читайте також Кауція при оренді квартири в Польщі: що це таке та як її повернути
Париж планують "очистити" від скриньок
Такі сейфи використовують орендодавці, щоб залишати ключі туристам і уникати особистого контакту з ними. Скриньки для ключів розміщують скрізь: на стінах, стовпах, ліхтарях та велосипедних стійках.
Такі схованки для ключів також посилюють "проблему анонімності" під час оренди житла через Airbnb. Вони дозволяють ігнорувати місцеві правила відвідування Парижа туристами (наприклад, щодо кількості ночей на рік в орендованих квартирах).
Очікується, що в лютому міська рада Парижа проголосує за заборону використання скриньок для ключів у громадських місцях. У разі схвалення, вони будуть дозволені лише на приватній території й тільки за згоди інших мешканців будинку.
Деякі міста вже позбулися набридливих скриньок
Таку практику вже успішно впровадили в Ліллі, Ніцці та Аннесі. Тут комунальники розміщують на таких боксах спеціальні наклейки, де закликають власників помешкання зв'язатися з місцевою владою найближчим часом. Якщо вони не роблять цього протягом двох тижнів, скриньки для ключів демонтують.
Ця заборона навряд чи зможе зупинити власників житла від масової короткострокової здачі житла в Парижі. Але якщо ініціатива зі скриньками спрацює, міста Франції зможуть стати більш затишними і домашніми. А власники квартир Airbnb покажуть парижанам, що їхня думка для них не байдужа.
У Парижі значно подорожчає житло для туристів
Власники паризьких готелів надзвичайно стурбовані новою ініціативою міської влади. Йдеться про значне зростання зборів з туристів на проживання під час Олімпійських ігор.
Уряд Франції заявив, що підвищення туристичного податку на 200% допоможе фінансувати громадський транспорт.
Раніше туристичний збір у Парижі коливався від 0,25 євро за ніч для дуже простого житла до 5 євро за ніч для розкішних апартаментів. Але уряд Франції потроїв цей збір у рамках бюджету на 2024 рік. Тому з січня сума податку складає від 1 до 15 євро за ніч.