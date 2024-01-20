У столиці Франції можуть заборонити встановлювати скриньки для ключів у громадських місцях. Так планують побороти засилля короткотривалих туристів, які зупиняються у помешканнях Airbnb. Також, на думку французів, таких скриньок стало забагато й вони псують міські пейзажі Парижа.

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Париж планують "‎очистити" від скриньок

Такі сейфи використовують орендодавці, щоб залишати ключі туристам і уникати особистого контакту з ними. Скриньки для ключів розміщують скрізь: на стінах, стовпах, ліхтарях та велосипедних стійках.

Такі схованки для ключів також посилюють "‎проблему анонімності" під час оренди житла через Airbnb. Вони дозволяють ігнорувати місцеві правила відвідування Парижа туристами (наприклад, щодо кількості ночей на рік в орендованих квартирах).

Очікується, що в лютому міська рада Парижа проголосує за заборону використання скриньок для ключів у громадських місцях. У разі схвалення, вони будуть дозволені лише на приватній території й тільки за згоди інших мешканців будинку.

Деякі міста вже позбулися набридливих скриньок

Таку практику вже успішно впровадили в Ліллі, Ніцці та Аннесі. Тут комунальники розміщують на таких боксах спеціальні наклейки, де закликають власників помешкання зв'язатися з місцевою владою найближчим часом. Якщо вони не роблять цього протягом двох тижнів, скриньки для ключів демонтують.

Ця заборона навряд чи зможе зупинити власників житла від масової короткострокової здачі житла в Парижі. Але якщо ініціатива зі скриньками спрацює, міста Франції зможуть стати більш затишними і домашніми. А власники квартир Airbnb покажуть парижанам, що їхня думка для них не байдужа.

У Парижі значно подорожчає житло для туристів

Власники паризьких готелів надзвичайно стурбовані новою ініціативою міської влади. Йдеться про значне зростання зборів з туристів на проживання під час Олімпійських ігор.

Уряд Франції заявив, що підвищення туристичного податку на 200% допоможе фінансувати громадський транспорт.

Раніше туристичний збір у Парижі коливався від 0,25 євро за ніч для дуже простого житла до 5 євро за ніч для розкішних апартаментів. Але уряд Франції потроїв цей збір у рамках бюджету на 2024 рік. Тому з січня сума податку складає від 1 до 15 євро за ніч.