Главная цель нововведения – экологическая. Меньшее количество транспорта будет способствовать уменьшению загрязнения воздуха. Также, по мнению властей, это сделает центр Парижа спокойным и безопасным местом.

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Что известно об ограничении

Мэр Парижа Анн Идальго в своей предвыборной программе обещала создать пешеходные зоны во всех районах Парижа, в частности в центре.

По ее инициативе уже ограничили автомобильное движение у Сены . А с 12 мая продолжаются обсуждения о создании центральной зоны с ограниченным для автомобилей движением. По первоначальному плану, т рафик будет уменьшен на площадях Согласия и Бастилии, бульварах Сен-Жермен и Пуассоньер .

Карта центральных улиц столицы Франции, где хотят ограничить движение автомобилей / Картинка мэрия Парижа

Сейчас через эти районы ежедневно проезжает 180 тысяч транспортных средств . По словам столичных властей, это в 10 раз больше, чем количество автомобилей у людей, живущих в этих районах . Кроме того, добавляют политики, только 30% парижан используют автомобили , потому что у них нет другой возможности для передвижения по городу.

Заместитель мэра Парижа Дэвид Беллиард утверждает, что ограничения трафика не означает полный запрет на движение автомобилей . Пока организаторы решают, какой транспорт и при каких условиях сможет заезжать в центр. Скорее всего, ограничения не коснутся такси и людей, живущих в этих районах . Другие детали – еще на стадии обсуждения.