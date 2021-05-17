С наступлением лета количество рейсов увеличится. Важно также не забывать, что все пассажиры автобусов должны быть в масках.
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Ближайшие маршруты
Список иностранных маршрутов Flixbus из Польши
- Варшава – Прага;
- Варшава – Брюссель;
- Варшава – Гамбург;
- Варшава – Париж;
- Варшава – Любек;
- Варшава – Лион;
- Вроцлав – Бонн;
- Вроцлав – Прага;
- Перемышль – Берлин;
- Грубешив – Берлин;
- Щецин – Берлин;
- Белосток – Лилль;
- Медика – Бремен;
- Закопане – Берлин;
- Гданьск – Роттердам;
- Медика – Амстердам;
- Краков – Мюнхен;
- Краков – Вена.
Список внутренних маршрутов Flixbus в Польше
- Варшава – Люблин;
- Варшава – Жешув;
- Варшава – Закопане;
- Варшава – Карпач;
- Вроцлав – Закопане;
- Цешин – Краков;
- Гдыня – Закопане;
- Закопане – Мжежино.
Во второй половине июня Flixbus восстановит еще несколько маршрутов в Польше и из Польши за границу:
- Краков – Щавница;
- Краков – Сплит;
- Варшава – Леба;
- Варшава – Карвиа;
- Варшава – Крыница-Морская;
- Варшава – Устка;
- Варшава – Колобжег.
Flixbus в Польше восстанавливает маршруты / Фото Unsplash