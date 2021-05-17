С наступлением лета количество рейсов увеличится. Важно также не забывать, что все пассажиры автобусов должны быть в масках. 

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Ближайшие маршруты

Список иностранных маршрутов Flixbus из Польши

  • Варшава  Прага;
  • Варшава – Брюссель;
  • Варшава – Гамбург;
  • Варшава  Париж;
  • Варшава – Любек;
  • Варшава – Лион;
  • Вроцлав – Бонн;
  • Вроцлав  Прага;
  • Перемышль  Берлин;
  • Грубешив  Берлин;
  • Щецин  Берлин;
  • Белосток  Лилль;
  • Медика  Бремен;
  • Закопане  Берлин;
  • Гданьск – Роттердам;
  • Медика – Амстердам;
  • Краков  Мюнхен;
  • Краков – Вена. 

Список внутренних маршрутов Flixbus в Польше

  • Варшава – Люблин;
  • Варшава – Жешув;
  • Варшава  Закопане;
  • Варшава – Карпач;
  • Вроцлав  Закопане;
  • Цешин  Краков;
  • Гдыня  Закопане;
  • Закопане – Мжежино. 

Во второй половине июня Flixbus восстановит еще несколько маршрутов в Польше и из Польши за границу:

  • Краков  Щавница;
  • Краков  Сплит;
  • Варшава  Леба;
  • Варшава  Карвиа;
  • Варшава  Крыница-Морская;
  • Варшава  Устка;
  • Варшава  Колобжег. 

Flixbus в Польше восстанавливает маршруты / Фото Unsplash