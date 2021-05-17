С наступлением лета количество рейсов увеличится. Важно также не забывать, что все пассажиры автобусов должны быть в масках.

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Ближайшие маршруты

Список иностранных маршрутов Flixbus из Польши

Варшава – Прага;

– Варшава – Брюссель;

– Варшава – Гамбург;

– Варшава – Париж;

– Варшава – Любек;

– Варшава – Лион;

– Вроцлав – Бонн;

– Вроцлав – Прага;

– Перемышль – Берлин;

– Грубешив – Берлин;

– Щецин – Берлин;

– Белосток – Лилль;

– Медика – Бремен;

– Закопане – Берлин;

– Гданьск – Роттердам;

– Медика – Амстердам;

– Краков – Мюнхен;

– Краков – Вена.

Список внутренних маршрутов Flixbus в Польше

Варшава – Люблин;

– Варшава – Жешув;

– Варшава – Закопане;

– Варшава – Карпач;

– Вроцлав – Закопане;

– Цешин – Краков;

– Гдыня – Закопане;

– Закопане – Мжежино.

Во второй половине июня Flixbus восстановит еще несколько маршрутов в Польше и из Польши за границу:

Краков – Щавница;

– Краков – Сплит;

– Варшава – Леба;

– Варшава – Карвиа;

– Варшава – Крыница-Морская;

– Варшава – Устка;

– Варшава – Колобжег.