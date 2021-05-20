Головна мета нововведення – екологічна. Менша кількість транспорту сприятиме зменшенню забруднення повітря. Також, на думку влади, це зробить центр Парижа спокійним та безпечним місцем.

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Що відомо про обмеження

Мер Парижа Анн Ідальго у своїй передвиборчій програмі обіцяла створити пішохідні зони у всіх районах Парижа, зокрема у центрі.

З її ініціативи вже обмежили автомобільний рух біля Сени. А з 12 травня тривають обговорення щодо створення центральної зони з обмеженим для автомобілів рухом. За попереднім планом, трафік буде зменшено на площах Згоди та Бастилії, бульварах Сен-Жермен та Пуассоньєр.

Карта центральних вулиць столиці Франції, де хочуть обмежити рух автомобілів / Зображення мерія Парижа

Зараз через ці райони щодня проїжджає 180 тисяч транспортних засобів. За словами столичної влади, це у 10 разів більше, ніж кількість автомобілів у людей, які живуть у цих районах. Крім того, додають політики, лише 30% парижан використовують автомобілі, бо в них немає іншої можливості для пересування містом.

Заступник мера Парижа Девід Белліард переконує, що обмеження трафіку не означає повну заборону на рух автівок. Поки що організатори вирішують, який транспорт і за яких умов зможе заїжджати в центр. Скоріш за все, обмеження не стосуватимуться таксі та людей, які живуть у цих районах. Інші деталі – ще на стадії обговорення.

У центрі Парижа хочуть обмежити рух авто / Фото Unsplash