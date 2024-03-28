Париж – самый обсуждаемый город в Европе: кто еще попал в десятку
Источник:ing.
Все города Европы особенные по-своему, и привлекают туристов определенными локациями. Впрочем, есть те, неизменные, которые обсуждает весь мир и мечтает посетить каждый.
Так, ING Media представила обновленный рейтинг самых обсуждаемых городов в Европе. Впервые за шесть лет лидер сменился.
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Париж – самый обсуждаемый городом в Европе
На первой строчке 2023-го оказался Париж. Город получил большую цифровую видимость из-за недели моды и чемпионата мира по регби, а также предстоящих Олимпийских игр.
На второй позиции расположился Лондон, а на третьей – неизменно – Мадрид.
Топ-10 выглядит так:
- Париж (Франция),
- Лондон (Великобритания),
- Мадрид (Испания),
- Стамбул (Турция),
- Рим (Италия),
- Барселона (Испания),
- Милан (Италия),
- Берлин (Германия),
- Анкара (Турция),
- Валенсия (Испания).
Эксперты говорят, что на упоминание городов часто влияют культура, знаковые и геополитические события, инвестиционный климат.
Рим занял 5-е место в рейтинге самых обсуждаемых городов Европы / Фото Unsplash
Людям объявили Семь новых чудес света
Недавно путешественникам объявили список Семи новых чудес света. Его сформировали на основе количества ежегодных посетителей, а также – количества просмотров страниц о чудесах в Википедии. На первом месте оказался индийский Тадж-Махал. В течение года материал прочитали 28,601,383 человек.
Кроме того, в список вошли: Бурдж Халифа в ОАЭ, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня
в Париже и гора Эверест, расположенная в Гималаях.