Париж – самый обсуждаемый город в Европе: кто еще попал в десятку

28 марта 2024, 18:10
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Источник:

ing.

Все города Европы особенные по-своему, и привлекают туристов определенными локациями. Впрочем, есть те, неизменные, которые обсуждает весь мир и мечтает посетить каждый.

Так, ING Media представила обновленный рейтинг самых обсуждаемых городов в Европе. Впервые за шесть лет лидер сменился.

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Париж – самый обсуждаемый городом в Европе

На первой строчке 2023-го оказался Париж. Город получил большую цифровую видимость из-за недели моды и чемпионата мира по регби, а также предстоящих Олимпийских игр.

На второй позиции расположился Лондон, а на третьей – неизменно – Мадрид.

Топ-10 выглядит так:

  1. Париж (Франция),
  2. Лондон (Великобритания),
  3. Мадрид (Испания),
  4. Стамбул (Турция),
  5. Рим (Италия),
  6. Барселона (Испания),
  7. Милан (Италия),
  8. Берлин (Германия),
  9. Анкара (Турция),
  10. Валенсия (Испания).

Эксперты говорят, что на упоминание городов часто влияют культура, знаковые и геополитические события, инвестиционный климат.

Рим занял 5-е место в рейтинге самых обсуждаемых городов Европы / Фото Unsplash

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Недавно путешественникам объявили список Семи новых чудес света. Его сформировали на основе количества ежегодных посетителей, а также – количества просмотров страниц о чудесах в Википедии. На первом месте оказался индийский Тадж-Махал. В течение года материал прочитали 28,601,383 человек.

Кроме того, в список вошли: Бурдж Халифа в ОАЭ, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня
в Париже и гора Эверест, расположенная в Гималаях.

Автор: Марта Касіянчук