Париж принимает уникальную выставку произведений украинских художников
24 октября 2021 , 23:31Читати новину українською
Источник:посольство Украины во Франции
В Париже проходит выставка украинского искусства Des Meilleurs de l'Art Ukrainien. Она открылась для посетителей 21 сентября и продлится до 31 октября.
На выставке можно посмотреть произведения современных украинских художников и тех художников, которые жили во Франции в XIX и XX веках. В частности – Юлия Шаповала, важной фигуры Парижской школы.
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На странице посольства отметили, что посетители Des Meilleurs de l'Art Ukrainien смогут сравнить произведения современного искусства из Украины с работами известных на Западе украинских художников прошлого.
Виставка українського мистецтва у Парижі / Фото посольства
Художники из Украины, которые ранее жили и творили во Франции:
- Юлий Шаповал;
- Василий Кричевский – создатель украинских печатей, марок и банкнот, созданных в 1918 году;
- Саша Залюк – известный иллюстратор крупных французских журналов
- Николай Поляков;
- Евгений Конопацкий;
- Жан Песке;
- Адольф Федер.
Современные художники, родом из Украины:
- Оксана Стратийчук;
- Александра Сыса;
- Олеся Джураева;
- Матвей Вайсберг;
- Зоя Скоропаденко.