Париж принимает уникальную выставку произведений украинских художников

В Париже проходит выставка украинского искусства Des Meilleurs de l'Art Ukrainien. Она открылась для посетителей 21 сентября и продлится до 31 октября.

На выставке можно посмотреть произведения современных украинских художников и тех художников, которые жили во Франции в XIX и XX веках. В частности – Юлия Шаповала, важной фигуры Парижской школы.

Интересно Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов

На странице посольства отметили, что посетители Des Meilleurs de l'Art Ukrainien смогут сравнить произведения современного искусства из Украины с работами известных на Западе украинских художников прошлого.



Виставка українського мистецтва у Парижі / Фото посольства

Художники из Украины, которые ранее жили и творили во Франции:

Юлий Шаповал;

Василий Кричевский – создатель украинских печатей, марок и банкнот, созданных в 1918 году;

Саша Залюк – известный иллюстратор крупных французских журналов

известный иллюстратор крупных французских журналов Николай Поляков;

Евгений Конопацкий;

Жан Песке;

Адольф Федер.

Современные художники, родом из Украины:

Оксана Стратийчук;

Александра Сыса;

Олеся Джураева;

Матвей Вайсберг;

Зоя Скоропаденко.

. Выставка открыта для посетителей со вторника по воскресенье –с 14:00 до 18:00. Она проходит в Культурно-информационном центре посольства Украины по адресу