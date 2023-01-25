Назван самый влиятельный туристический город мира: занявший первую строчку в рейтинге

Организация WTTC (Всемирный совет по путешествиям и туризму), базирующаяся в Великобритании, проанализировала данные за 2022 год, определив, где путешественники тратят больше всего. Учитывались не только билеты в музеи и стоимость апартаментов, но и инвестиции в туристическую индустрию.

Самые влиятельные туристические направления в мире

Таким образом, был составлен рейтинг самых влиятельных направлений в мире. Список возглавил Париж, который любят за изысканную еду, искусство и высокую моду.

Читайте также Сбежать от всех: 10 островов Европы, которые лучше всего подходят для ценителей уединения

Согласно данным Совета, Париж был избран самым мощным городом в мире с сектором путешествий и туризма стоимостью почти 36 миллиардов долларов США в прошлом году. WTTC также прогнозирует, что в течение следующих десяти лет Париж опустится на третье место, даже если его стоимость вырастет до более чем 49 миллиардов долларов.

У туристов всегда будут любимые города, в которые они вернутся, но поскольку и другие страны работают над развитием путешествий и туризма, мы увидим новые направления, бросающие вызов традиционным фаворитам.

– говорится в пресс-релизе WTTC.

Главным критерием для составления топа была стоимость сектора поездок и туризма. Ее оценили в отдельных городах так:

Париж – 36 миллиардов долларов;

– 36 миллиардов долларов; Пекин – 33 миллиарда долларов;

– 33 миллиарда долларов; Орландо – 31 миллиард долларов;

– 31 миллиард долларов; Шанхай – 30 миллиардов долларов;

– 30 миллиардов долларов; Лас-Вегас 23 миллиарда долларов.

Единственными городами, которые сейчас входят в десятку самых мощных городских направлений по отраслевой стоимости, являются Орландо и Лас-Вегас. В результате поездки и туризм составляют 20,4% экономики Орландо и 16,3% экономики Лас-Вегаса. В то время как в Париже он составляет лишь 3,5% экономики столицы в 2022 году.

Ночной Лас-Вегас / Фото UnSplash

Кроме того, польская столица Варшава входит в число других городов за пределами первой десятки, которые демонстрируют перспективный рост как развивающиеся направления. В 2022 году ее вклад в ВВП увеличился на 14,4% по сравнению с 2019 годом.