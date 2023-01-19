Популярными назвали места, имеющие наибольший прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.
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Топ 10 популярных туристических направлений
- Дубай (ОАЭ);
- Бали (Индонезия);
- Лондон (Великобритания);
- Рим (Италия);
- Париж (Франция);
- Канкун (Мексика);
- Крит (Греция);
- Марракеш (Марокко);
- Доминиканская Республика;
- Стамбул (Турция).
К слову, всего в список попали 25 туристических направлений по всему миру.
Почему Дубай стал победителем
Дубай – это направление, где совмещается современная культура с историей, приключения с шоппингом и развлечениями мирового уровня. Прибыв сюда, посмотрите на шоу в Дубайской опере, центр города с вершины Бурдж-Халифа и проведите день вдоль Дубай-Крик, исследуя рынки золота, текстиля и специи.
Если вы ищете острых ощущений, вы можете полетать над пустынными дюнами на воздушном шаре, подняться на борт скоростного аттракциона IMG Worlds of Adventure или прыгнуть с парашютом над Пальмой Джумейра.
Вечерний Дубай / Фото UnSplash
Кроме того, TripAdvisor определил лидеров в категории "Трендовые направления – мир". В список попали:
- Куба, Хойан (Вьетнам);
- Маврикий;
- Сием Рип (Камбоджа);
- Чиангмай (Таиланд).