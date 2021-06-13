Pardon, excuse me, sorry: как правильно извиниться перед иностранцем

13:00

Знать иностранные слова извинения так же необходимо, как и приветствия и слова прощания. Эти термины точно понадобятся во время поездки за границу. В английском языке слова pardon, excuse me и sorry означают извинения, но употребляются в разных контекстах. Объясняем, как применять эти дефиниции правильно.