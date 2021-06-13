Pardon, excuse me, sorry: как правильно извиниться перед иностранцем

Знать иностранные слова извинения так же необходимо, как и приветствия и слова прощания. Эти термины точно понадобятся во время поездки за границу. В английском языке слова pardon, excuse me и sorry означают извинения, но употребляются в разных контекстах. Объясняем, как применять эти дефиниции правильно.
Неуместное применение того или иного слова может изрядно смутить носителя английского языка. Поэтому советуем обратить особое внимание на конкретные примеры употребления pardon, excuse me и sorry.
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Pardon
Pardon принято употреблять, когда человек хочет переспросить о чем-то. Например, он что-то не услышал, поэтому старается попросить, чтобы человек еще раз повторил.
- Pardon? I could not hear what you said. – Простите? Я не услышал, что вы сказали.
- Pardon me, but could you repeat the last sentence? – Извините, но не могли бы вы повторить последнее предложение?
Excuse me
Excuse me используется в следующих случаях:
- Когда хотим привлечь чье-то внимание: Excuse me! Let me start my lecture. – Простите! Позвольте мне начать свою лекцию.
- Когда хотим начать просьбу: Excuse me, sir. Can you show me the way to the nearest post office ? – Простите, сэр. Можете ли вы показать мне путь в ближайшее отделение почты?
Sorry
Sorry применяем, когда хотим:
- Выразить сочувствие: I am sorry about your grandfather. He was a good man. – Мне жаль из-за вашего дедушки. Он был хорошим человеком. ⠀
- Сказать, что мы сожалеем о сделанном: I am sorry, I did not mean to step on your foot. – Простите, я не хотел наступать вам на ногу.
Словами извинения в английском языке есть pardon, excuse me и sorry / Фото Unsplash